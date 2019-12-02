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Пожалуй, первый по-настоящему зимний день. Фотографии Слуцка с высоты

03.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


День 3 декабря в Слуцке выдался по-настоящему зимним. Вечером накануне шёл снег, а после восхода из-за облаков то и дело выглядывало Солнце.

Первый снежный покров, небольшой мороз, игра теней и света - так выглядело утро первого по-настоящему зимнего дня с высоты птичьего полёта.




Пожалуй, первый по-настоящему зимний день. Фотографии Слуцка с высоты


Slutsk-Gorod.by

 
 
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День 3 декабря в Слуцке выдался по-настоящему зимним. Вечером накануне шёл снег, а после восхода из-за облаков то и дело выглядывало Солнце.
 
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