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Безопасный Новый Год — вместе с МЧС

03.12.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Предновогодний период сопровождается резким увеличением количества пожаров и травм в результате нарушения правил пожарной безопасности при подготовке к праздникам, неосторожного обращения с пиротехническими изделиями. С целью предупреждения пожаров и несчастных случаев в результате использования пиротехнических изделий со 2 по 31 декабря 2019 года будет проходить республиканская акция «Безопасный Новый год!». Акция пройдет в 4 этапа: 1-й этап – со 2 по 6 декабря, 2-й этап – с 9 по 17 декабря, 3-й этап – с 18 по 24 декабря, 4-й этап – с 26 по 28 декабря.

Безопасный Новый Год — вместе с МЧС

В очередной раз напоминаем об опасностях, которые таят в себе все пиротехнические средства.

В целом большинство всех бед происходит из-за элементарного потребительского невежества. Поэтому при покупке пиротехники просто необходимо обратить внимание на 3 основные вещи:

1.Приобретайте пиротехнику только в местах санкционированной торговли. Требуйте у продавца сертификат соответствия пиротехнического изделия требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», или протокол подтверждения класса пожароопасности.

2.Инструкция должна быть напечатана на русском или белорусском языках. В инструкции указывается: наименование изделия, предупреждение о его опасности, условия и ограничения при применении и обращении, способы безопасной подготовки к эксплуатации, пуску и утилизации, а также правила хранения, схема действий в случае отказа пиротехнического изделия и при возникновении нештатной ситуации.

3.Обязательно обратите внимание на срок годности пиротехнических изделий, а также на то, чтобы упаковка изделия не была поврежденной.

Даже самые маленькие «игрушки» первого класса – далеко не безобидны. Они состоят из пороха, специальных добавок и определенного количества металла. Высота столба искр (раскаленных частиц металла) может достигать 50-60 см. Попадание их на синтетические материалы или бумагу неминуемо приводит к воспламенению. Поэтому применять любые пиротехнические средства в квартирах и домах, в местах большого скопления людей не рекомендуется. Их использование допускается только на открытых площадках, вдали от жилых массивов и исключительно взрослыми.

ПОМНИТЕ! Если такой «новогодний подарок» залетит к вам, накидывать на петарду, например, одеяло бесполезно – она может гореть и без доступа кислорода. Тушить нужно водой или песком (подойдет земля с цветочного горшка).

Особое внимание взрослых хотелось бы обратить на использование пиротехники детьми. Приобретя у нелегальных продавцов пиротехнические изделия, дети начинают «шоу» еще задолго до начала Новогодних праздников. Ради шутки забрасывают петарды друг другу в капюшоны, бросают их под ноги прохожих. Зачастую происходит следующее – ребенок поджигает петарду и бросает ее на землю, но она не взрывается, следующее действие предсказуемо – ребенок поднимет опасную игрушку и она взрывается в его руках. Результат всегда печальный: трудно поддающиеся лечению ожоги и травмы. Ну, а если в руке взрывается ракета, то дело оборачивается более серьезными последствиями – ампутацией пальцев, инвалидностью до конца жизни.

Хочется надеяться и верить, что в этом году Новогодние и Рождественские праздники пройдут радостно, задорно, а самое главное – БЕЗОПАСНО!

 
 
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