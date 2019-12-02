|
Лукашенко полетит в Сочи на встречу Путиным 6 декабря
03.12.2019 13:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
6 декабря Александр Лукашенко летит в Сочи на встречу с Владимиром Путиным. Об этом сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Алексей Венедиктов написал об этом в своем телеграм-канале. По его словам, на 6 декабря было запланировано его интервью с Александром Лукашенко.
«Александр Лукашенко сдвинул наше интервью. 6 декабря (в назначенный день) президент Беларуси летит в Сочи. Путин вместо Венедиктова», — написал Венедиктов.
Напомним, что 6 декабря договорились провести встречу также премьер-министр Беларуси Сергей Румас и глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Планируется, что главы правительств будут обсуждать дорожные карты, разрабатываемые в рамках программы углубления интеграции в Союзном государстве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 декабря Александр Лукашенко летит в Сочи на встречу с Владимиром Путиным. Об этом сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)