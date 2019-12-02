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Лукашенко полетит в Сочи на встречу Путиным 6 декабря

03.12.2019 13:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко полетит в Сочи на встречу Путиным 6 декабря

6 декабря Александр Лукашенко летит в Сочи на встречу с Владимиром Путиным. Об этом сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Алексей Венедиктов написал об этом в своем телеграм-канале. По его словам, на 6 декабря было запланировано его интервью с Александром Лукашенко.

«Александр Лукашенко сдвинул наше интервью. 6 декабря (в назначенный день) президент Беларуси летит в Сочи. Путин вместо Венедиктова», — написал Венедиктов.

Напомним, что 6 декабря договорились провести встречу также премьер-министр Беларуси Сергей Румас и глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Планируется, что главы правительств будут обсуждать дорожные карты, разрабатываемые в рамках программы углубления интеграции в Союзном государстве. 

 
 
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6 декабря Александр Лукашенко летит в Сочи на встречу с Владимиром Путиным. Об этом сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
 
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