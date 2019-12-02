Сестра Роналду разозлилась на шутку Ван Дейка о ее брате

Источник материала: Tut.by

Катя Авейру, сестра форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, раскритиковала защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка за его высказывание о португальце на церемонии вручения «Золотого мяча».

Напомним, что Криштиану Роналду отказался посещать церемонию, как он часто делает с мероприятиями, где его шансы на победу невелики. Вместо этого португалец отправился на церемонию вручения награды лучшему футболисту чемпионата Италии, причем отказывался выходить из машины, пока не стало ясно, что именно он получит приз.

Когда Ван Дейка спросили об отсутствии на Роналду на «Золотом мяче», он пошутил: «А он был соперником?». Позже защитник сделал акцент на том, что это была именно шутка.

«Люди живут вне реальности. Какая скромность! Да, было известно, что Криштиану не выиграет. Несмотря на важные титулы, командные и личные, но это уже другой разговор.

Дорогой Вирджил, там, куда ты пришел, Криштиану был уже тысячи раз. Когда ты играл несколько лет и еще даже не прикладывал руку к трофеям, Криштиану был трехкратным чемпионом, лучшим игроком и лучшим бомбардиром той страны, где ты играешь. На тот момент он был младше тебя.

Потом он перешел в „Реал“ и стал лучшим игроком этого клуба. Тебе знакомо это название, дорогой Вирджил? Вполне возможно, что да, потому что в этом клубе он победил вас в финале Лиги чемпионов. И у него уже пять таких побед. Он обыгрывал твою сборную в финале Лиги наций.

Дорогой Вирджил, в течение одного сезона Криштиану взял больше трофеев, чем ты добился за свою карьеру. Впечатляет, не правда ли? Когда у тебя будут в руках трофеи, которые действительно считаются, тогда, возможно, ты сможешь оказаться за одним столом с Криштиану. Для меня он остается самым лучшим», — приводит слова Авейру Sports.ru .

Свое мнение об отсутствии Роналду высказал и прошлогодний обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич.

«Я горд быть в этом зале и отдать приз Месси, который полностью заслужил его. Думаю, традиция передачи приза прежним обладателем новому — это здорово, так ты выражаешь уважение. Мы соперники, но не враги, хотя в футболе люди порой принимают вещи слишком близко к сердцу и доводят до крайностей.

Что касается отсутствия Роналду, я могу говорить только за себя. Я рад быть здесь. Футбол заключается в уважении, и если ты не выигрываешь, то из уважения должен быть здесь, ведь это праздник спорта», — приводит слова Модрича «Чемпионат.ком» со ссылкой на A Bola.