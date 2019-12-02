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Белорусский рубль продолжает терять в цене

03.12.2019 13:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стоимость валютной корзины по итогам торгов вторника подскочила на 0,34%. Евро подорожал до максимума за 173 дня.

С начала декабря валютная корзина подорожала всего на 0,19%, т. к. вчера белорусский рубль укреплялся. Напомним, что по итогам ноября рост стоимости корзины валют составил +2,29%.

Курс доллара начал торги ослаблением, но к завершению торговой сессии вернулся к вчерашнему значению — 2,1105 BYN/USD. Выше американец не поднимался уже 90 дней.

Курс евро подскочил на 0,0129 BYN до 2,3380 BYN/EUR.

Курс российского рубля вырос на 0,0145 BYN до 3,2912 BYN/100 RUB. Рубль РФ сегодня смог полностью компенсировать вчерашние потери, но за два последних дня его курс упал на 0,0217 BYN.

Напомним, что на минувшей неделе в четверг стоимость российской валюты оказалось максимальной за 594 дня, а по итогам ноября RUB вырос в 23(!) раза больше, чем по итогам октября.

Итоги ноября 2019 на валютном рынке Беларуси

Курс доллара рванул вверх на 0,0569 BYN (+2,77%). Рост курса доллара по итогам ноября полностью перекрыл потери за сентябрь и октябрь.

Курс евро вырос на 0,0309 BYN (+1,35%). Евро укрепился второй месяц подряд.
Курс российского рубля подскочил на 0,0762 BYN (+2,37%). 

Российский рубль подорожал уже третий месяц подряд.

Стоимость валютной корзины увеличилась на 2,29%.


Центробанк России

Официальный курс доллара Банка России на завтра упал на 27 копеек до 64,1401 российских рублей. Официальный курс евро на затра поднялся всего на 9 копеек до 71,0608 RUB/EUR.

Итоги ноября 2019 на валютном рынке РФ

курс доллара вырос на 31 копейку (+0,48%);
курс евро упал на 64 копейки (−0,91%).
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Стоимость валютной корзины по итогам торгов вторника подскочила на 0,34%. Евро подорожал до максимума за 173 дня.
 
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