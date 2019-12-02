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"Моржиха": голая девушка бегала у метро "Восток", а потом легла на дорогу
Источник материала: Партизан
В ночь на воскресенье около метро «Восток» в Минске была замечена не вполне адекватная голая девушка.
Как сообщает ЧП Беларусь со ссылкой на очевидца, она бегала туда-сюда, а потом просто легла на дорогу (заезд во дворы). Вскоре приехал наряд милиции и девушку забрал.
«Погода, между прочим, была минус 2 градуса», — отмечает автор видео.
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В ночь на воскресенье около метро «Восток» в Минске была замечена не вполне адекватная голая девушка.
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