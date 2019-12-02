Беларусь продлила запрет на экспорт необработанных шкур

Ограничения действуют по 31 декабря 2019 года.





На МИД Беларуси возложена обязанность уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятых мерах и внести на рассмотрение предложение о применении другими государствами – членами ЕАЭС аналогичных мер.





Как сообщалось, ограничение на экспорт необработанных шкур КРС первоначально было введено в Беларуси в конце 2011 года, после чего запрет пролонгировался каждые полгода.





Принятие такого решения в белорусском правительстве поясняли тем, что около 30% ресурсов белорусского кожсырья идет на экспорт, преимущественно в страны Европы, в результате кожевенные предприятия Беларуси недополучают сырье.





В последний раз такой запрет вводился в конце мая текущего года на шесть месяцев.