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Беларусь продлила запрет на экспорт необработанных шкур

03.12.2019 13:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Временный запрет на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота (КРС) из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) введен со 2 декабря, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Ограничения действуют по 31 декабря 2019 года.

На МИД Беларуси возложена обязанность уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятых мерах и внести на рассмотрение предложение о применении другими государствами – членами ЕАЭС аналогичных мер.

Как сообщалось, ограничение на экспорт необработанных шкур КРС первоначально было введено в Беларуси в конце 2011 года, после чего запрет пролонгировался каждые полгода. 

Принятие такого решения в белорусском правительстве поясняли тем, что около 30% ресурсов белорусского кожсырья идет на экспорт, преимущественно в страны Европы, в результате кожевенные предприятия Беларуси недополучают сырье.

В последний раз такой запрет вводился в конце мая текущего года на шесть месяцев.
 
 
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Временный запрет на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота (КРС) из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС)...
 
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