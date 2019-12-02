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Беларусь продлила запрет на экспорт необработанных шкур
Источник материала: Партизан
Временный запрет на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота (КРС) из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) введен со 2 декабря, сообщает Национальный правовой интернет-портал.
Ограничения действуют по 31 декабря 2019 года.
На МИД Беларуси возложена обязанность уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятых мерах и внести на рассмотрение предложение о применении другими государствами – членами ЕАЭС аналогичных мер.
Как сообщалось, ограничение на экспорт необработанных шкур КРС первоначально было введено в Беларуси в конце 2011 года, после чего запрет пролонгировался каждые полгода.
Принятие такого решения в белорусском правительстве поясняли тем, что около 30% ресурсов белорусского кожсырья идет на экспорт, преимущественно в страны Европы, в результате кожевенные предприятия Беларуси недополучают сырье.
В последний раз такой запрет вводился в конце мая текущего года на шесть месяцев.
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Временный запрет на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота (КРС) из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС)...
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