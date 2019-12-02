Ужас! 9-месячного ребенка выбросили из окна многоэтажки в Могилеве

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По словам очевидца, который вызвал скорую, мальчик выпал с балконного окна с высоты первого этажа. Мужчина подбежал к ребенку, завернул его в куртку и вызвал врачей.





Следствием установлено, что в этот день отец мальчика находился на работе, а к матери пришли в гости родственники, с которыми она распивала спиртные напитки. установлено, что в этот день отец мальчика находился на работе, а к матери пришли в гости родственники, с которыми она распивала спиртные напитки.





Через некоторое время женщина со старшим ребенком и двоюродной сестрой ушла в магазин за алкоголем. В квартире остались ее двоюродный брат, который спал, и его 45-летняя мать.





Женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и пояснить, как ребенок оказался на улице не смогла.





Следователями совместно с сотрудниками милиции и экспертами проведен тщательный осмотр места происшествия, в ходе которого была исключена вероятность самостоятельного выпадения ребенка из окна.









В настоящий момент мальчик находится в реанимационном отделении учреждения здравоохранения, ему оказана вся необходимая помощь. Состояние ребенка медики оценивают как тяжелое, но стабильное, угроз для жизни нет.





По данному происшествию Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, п.2 ч.2 ст.139 (покушение на убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии) Уголовного кодекса Республики Беларусь.





По подозрению в совершении преступления задержаны 45-летняя женщина и ее 23-летний сын, которые находились в квартире в момент происшествия.