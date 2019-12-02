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Надышался растворителя: сын зарезал мать из-за $500

03.12.2019 12:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве 72-летней женщины в Калинковичах

По материалам дела, женщина жила одна в своей квартире в Калинковичах. Работала преподавателем в медицинском колледже. Ее единственный сын проживал в Брестской области.

Незадолго до трагедии он приехал проведать мать перед поездкой на работу в Россию и передал ей на временное хранение $500. В райцентре мужчина несколько дней встречался со своими знакомыми, выпивал. Однажды вдобавок к спиртному надышался парами растворителя. 

По версии следствия, именно в таком состоянии 2 июля мужчина пришел в квартиру матери. Он попросил вернуть деньги. Женщина отказала, опасалась, что сын потратит все сбережения, необходимые для поездки. Возникла ссора, мужчина схватил нож и ударил им мать.



Потерпевшая выбежала из квартиры и позвала на помощь. Соседи оказали ей доврачебную помощь, вызвали скорую и милицию.

Увы, женщина умерла от острой кровопотери. При этом сын, имеющий медицинское образование, мог бы попытаться ее спасти, но не стал этого делать

Мужчину задержали. Выяснилось, что ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности. В 90-х годах был осужден за изнасилование, кражу и грабеж. 

Согласно экспертизе, мужчина мог в полной мере сознавать значение своих действий в момент преступления.


51-летнему уроженцу Калинковичей предъявлено обвинение по п.2 ч.2 ст.139 (убийство заведомо престарелого) УК. 

Дело передано прокурору для направления в суд.
 
 
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве 72-летней женщины в Калинковичах
 
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