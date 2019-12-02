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Румас обсудил с ЕБРР приватизацию Белинвестбанка

03.12.2019 12:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Беларуси заинтересовано в доведении до логического конца сделки с Европейским банком реконструкции и развития по Белинвестбанку, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком

Сделка с ЕБРР относительно приватизации Белинвестбанка обсуждалась 22 ноября в Лондоне на встрече премьер-министра с Юргеном Ригтеринком. 

"По возвращении в Минск мы уточнили методику оценки стоимости банка по доходному методу. Я хотел бы отдельно обсудить подходы по Белинвестбанку и вопросы, которые мы рассматривали на встрече в Лондоне. Еще раз хочу заверить, что правительство Беларуси заинтересовано в доведении до логического конца этой сделки", - отметил Сергей Румас.

Глава правительства предложил также обсудить возможные будущие проекты ЕБРР в Беларуси. Сегодня идет подготовка проектов в сферах жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и энергоэффективности. 


В программе нынешнего визита первого вице-президента ЕБРР в Беларусь посещение свободной экономической зоны "Минск", чтобы изучить инициативу строительства энергетической инфраструктуры СЭЗ. 

"Для нас это очень важный проект, потому что без инфраструктуры невозможно эффективно продолжать работу по привлечению частных инвесторов в свободные экономические зоны", - подчеркнул премьер-министр.
 
Теги: Минск
 
 
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Правительство Беларуси заинтересовано в доведении до логического конца сделки с Европейским банком реконструкции и развития по Белинвестбанку, заявил...
 
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