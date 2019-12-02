Ниже среднего: PISA оценила уровень знаний белорусских школьников









Беларусь впервые участвовала в исследовании уровня образования.





Каждые три года Международная программа оценки студентов PISA проводит тестирование ключевых знаний и навыков 15-летних школьников. Его результаты дают представление об уровне среднего образования в стране, а также динамику его развития (или регресса).





В 2018 году Беларусь впервые присоединилась к программе. Сегодня, 3 декабря, в Париже были презентованы итоги этого исследования. На каком месте оказались белорусские школьники?





В 2018 году в исследовании PISA участвовали 79 стран. Из них шесть — Беларусь, Босния и Герцоговина, Бруней, Марокко, Филиппины, Саудовская Аравия и Украина — делали это впервые. Участие Беларуси стало возможным благодаря финансированию Всемирного банка.





Через тестирование, которое оценивает грамотность и умение применять свои знания на практике, в Беларуси прошли 5803 десятиклассника из 234 школ. По методике PISA, они презентуют результаты 78 333 подростков (а это 88 процентов тех белорусов, которым на тот момент было 15 лет).





В 2018 году тесты PISA оценивали знания, навыки и грамотность школьников в чтении, математике, естественных науках, а также измеряли способность применять их в реальной жизни.





Всего в исследовании PISA приняло участие 600 тысяч школьников из 79 стран и экономик мира. В 2018 году им предложили пройти 2-часовой тест.





Главным предметом прошлогоднего исследования стало чтение — с добавлением математики, естественных наук и так называемых глобальных компетенций — это те навыки, ценности и модели поведения, с помощью которых молодые люди могут преуспеть в современном мире.









Какой результат белорусские школьники показали в умении ориентироваться в сложных текстах и использовать полученную информацию?

Итак, в блоке «Чтение» белорусские школьники, как и подростки из Исландии, набрали по 474 балла. Это — 35-й результат из 79 возможных. Более низкие баллы, например, набрали школьники из Израиля, Люксембурга, Турции, Словакии, Чили, Мальты, Сербии, Объединенных Арабских Эмиратов.





На первом месте в чтении оказался Китай (555 баллов), на втором — Сингапур (549 баллов), на третьем — Макао (525 баллов). Затем Гонконг (524), Эстония (523), Канада и Финляндия (по 520).





Худший результат показали школьники из Марокко, Ливана, Косово, Доминиканской республики и Филиппин.





Что у соседей? Российские школьники набрали чуть больше белорусов — 479 баллов, украинские — чуть меньше (466 баллов). У Латвии — 479 баллов, у Литвы — 477, у Польши — целых 512.





Как у белорусских школьников с математикой?

В блоке «Математика» белорусские школьники в среднем набрали 472 балла, и это 38-й результат (точно такой же — у Мальты).





Интересно, что лишь одной строчкой выше разместились школьники из США (478 баллов), ниже — Хорватия, Израиль, Турция, Греция, Кипр.





Наивысшие баллы в математике получили 15-летние подростки из Китая (591), Сингапура 569), Макао (558), Гонконга (551), Китайского Тайбэя (531). У Японии — 527 баллов, у Кореи — 526 баллов, у Эстонии — 523.





На последних местах разместились (по убыванию) Аргентина и Индонезия, Саудовская Аравия, Марокко, Косово, Панама и Филиппины, Доминиканская республика.





Что у соседей? Российские подростки получили 488 баллов, украинские — 453, польские — 516, латвийские — 496, литовские — 481.







Что с естественными науками?

В естественных науках средний балл белорусских школьников — 471. Это — 37-й результат из 79 стран.





Лучшими и в этом блоке стали школьники из Китая (590), Сингапура (551), Макао (544), Эстонии (530), Японии (529), Финляндии (522), Кореи (519).





Что у соседей? Польша набрала 511 баллов, Латвия — 487, Литва — 482, Россия — 478, Украина — 469.



