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В Минске отпразднуют день рождения легендарного бара, который закрылся несколько лет назад

03.12.2019 13:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 декабря в Минске отпразднуют день рождения легендарного бара «Стравінскі», который закрылся несколько лет назад. Вечеринка пройдет в perfect serve баре «Алкоголи».


Бар «Алкоголи», где пройдет вечеринка в честь бара «Стравінскі». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В декабре 2019 — через 11 лет после даты открытия бара — в perfect serve баре «Алкоголи» решили устроить вечеринку в честь «Стравіка». Организаторы тусовки говорят, что с этого места все началось и бар вырастил не только владельцев «Алкоголи» как бартендеров, но и как гедонистов и неравнодушных людей.

— Я всегда говорила, что «Стравинский» — это не бар, это друг. 12 декабря я хочу шумно и весело отметить его день рождения, потому что ни одно место в Минске не повлияло на меня так, как он. Без него не было бы многих встреч, знакомств, расставаний, мечт, не было бы «Алкоголей», — написала совладелица «Алкоголи» Юлия Полонецкая.

«Стравінскі» — один из самых значимых баров Минска. Он появился в декабре 2008 года и был для того времени баром нового формата, ведь в конце нулевых в Беларуси только начиналась барная культура. Своим открытием заведение тогда в хорошем смысле расшатало барную жизнь Минска и вдохновило многих на создание подобных мест.

— Большинство баров, которые стали появляться потом, так или иначе брали что-то от «Стравінского». На то время создание проекта было достаточно смелым решением. Все-таки в нем был новаторский дизайн и особая атмосфера, которую создавали наши потрясающие гости, — говорил один из руководителей бара Арсен Ордян.


Бар «Стравінскі». Фото: TUT.BY

Бар закрылся в 2017 году. В последние годы работы ему пришлось несладко. Фактически он был спрятан за ограждением для стройки на Октябрьской площади, ко всему нуждался в капитальном ремонте.

На данный момент «Стравінскі» не функционирует более двух лет.

День рождения «Стравинского». Tribute

Где: ул. Интернациональная, 13 (perfect serve бар «Алкоголи»)

Когда: начало — 20.00

Сколько: вход свободный

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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12 декабря в Минске отпраздную день рождения легендарного бара «Стравінскі», который закрылся несколько лет назад. Вечеринка пройдет в perfect serve баре «Алкоголи».
 
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