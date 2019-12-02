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В Минске отпразднуют день рождения легендарного бара, который закрылся несколько лет назад
Источник материала: Tut.by
12 декабря в Минске
В декабре 2019 — через 11 лет после даты открытия бара — в perfect serve баре «Алкоголи» решили устроить вечеринку в честь «Стравіка». Организаторы тусовки говорят, что с этого места все началось и бар вырастил не только владельцев «Алкоголи» как бартендеров, но и как гедонистов и неравнодушных людей.
— Я всегда говорила, что «Стравинский» — это не бар, это друг. 12 декабря я хочу шумно и весело отметить его день рождения, потому что ни одно место в Минске не повлияло на меня так, как он. Без него не было бы многих встреч, знакомств, расставаний, мечт, не было бы «Алкоголей», — написала
«Стравінскі» — один из самых значимых баров Минска. Он появился в декабре 2008 года и был для того времени баром нового формата, ведь в конце нулевых в Беларуси только начиналась барная культура. Своим открытием заведение тогда в хорошем смысле расшатало барную жизнь Минска и вдохновило многих на создание подобных мест.
— Большинство баров, которые стали появляться потом, так или иначе брали что-то от «Стравінского». На то время создание проекта было достаточно смелым решением. Все-таки в нем был новаторский дизайн и особая атмосфера, которую создавали наши потрясающие гости, —
Бар
На данный момент «Стравінскі» не функционирует более двух лет.
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12 декабря в Минске отпраздную день рождения легендарного бара «Стравінскі», который закрылся несколько лет назад. Вечеринка пройдет в perfect serve баре «Алкоголи».
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