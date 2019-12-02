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Решили помериться силами. Ролик с поединком кенгуру набрал тысячи просмотров в соцсетях
Источник материала: СТВ
В Австралии два кенгуру устроили дружескую потасовку. Их драка попала на
Как
К слову, такие спарринги между кенгуру довольно частое явление. Детёныши сначала пробуют свои силы с матерью и своими ровесниками, а когда подрастут – уже со взрослыми самцами и самками.
Что касается утверждения лидерства, то с этой целью кенгуру обычно не дерутся. Чтобы показать своё превосходство, они меряются мускулатурой, растирают грудь и рвут траву.
Недавно мы рассказывали о другом кенгуру, которого нежно чесала девушка.
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В Австралии два кенгуру устроили дружескую потасовку. Их драка попала на видео, которое набрало несколько тысяч просмотров.
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