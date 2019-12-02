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Решили помериться силами. Ролик с поединком кенгуру набрал тысячи просмотров в соцсетях

03.12.2019 14:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Австралии два кенгуру устроили дружескую потасовку. Их драка попала на видео, которое набрало несколько тысяч просмотров. 

Как сообщает Daily Mail, инцидент случился 21 ноября. Поединок затеяли большой рыжий (более крупный) и гигантский (поменьше) кенгуру. Несмотря на разницу в весовой категории, сумчатые сражаются на равных, поскольку это «тренировочный» бой. 

Решили помериться силами. Ролик с поединком кенгуру набрал тысячи просмотров в соцсетях
Фото: facebook.com/warrumbunglewildlife 

К слову, такие спарринги между кенгуру довольно частое явление. Детёныши сначала пробуют свои силы с матерью и своими ровесниками, а когда подрастут – уже со взрослыми самцами и самками. 

Решили помериться силами. Ролик с поединком кенгуру набрал тысячи просмотров в соцсетях
Фото: facebook.com/warrumbunglewildlife 

Что касается утверждения лидерства, то с этой целью кенгуру обычно не дерутся. Чтобы показать своё превосходство, они меряются мускулатурой, растирают грудь и рвут траву. 

Решили помериться силами. Ролик с поединком кенгуру набрал тысячи просмотров в соцсетях
Фото: facebook.com/warrumbunglewildlife 

Недавно мы рассказывали о другом кенгуру, которого нежно чесала девушка.

Когда она остановилась, животное попросило добавки – подробнее здесь

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В Австралии два кенгуру устроили дружескую потасовку. Их драка попала на видео, которое набрало несколько тысяч просмотров. 
 
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