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9-месячного ребёнка выбросили из окна балкона в Могилёве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днем 2 декабря в Могилёве с балкона первого этажа был выброшен 9-месячный ребёнок.
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К месту жительства ребёнка была направлена СОГ. Выяснилось, что в день происшествия отец мальчика работал, а его мать выпивала с пришедшими в гости родственниками.
В определённый момент женщина со старшим ребёнком и двоюродной сестрой ушла в магазин за добавкой. В квартире остались спавший двоюродный брат хозяйки квартиры и его 45-летняя мать. Женщина была сильно пьяна и не смогла объяснить, как мальчик оказался на улице.
Место происшествия осмотрено. Вероятность самостоятельного выпадения ребёнка из окна исключена. Пострадавший находится в реанимации, он в тяжёлом состоянии, но угроз для жизни нет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии».
Подозреваемыми являются 45-летняя женщина и её 23-летний сын, они задержаны. Расследование продолжается.
Осенью 2019 года в Глубокском районе мужчина подозревался в покушении на убийство.
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Новости Беларуси. Днем 2 декабря в Могилёве с балкона первого этажа был выброшен 9-месячный ребёнок. Как сообщает УСК по Могилёвской области, информация о...
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