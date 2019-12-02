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Под Минском мужчина ранил ножом жену и пытался убить сына

03.12.2019 12:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мужчина напал на свою семью с ножом, но получил смертельные раны во время борьбы с сыном. Происшествие случилось в посёлке Юбилейный Минского района. 

Как сообщает Следственный комитет, 2 декабря примерно в пол-одиннадцатого вечера 44-летний нетрезвый местный житель начал конфликт с женой и 22-летний сыном. В какой-то момент семья переместилась в подъезд, где мужчина несколько раз ударил жену ножом. 

После этого гражданин напал на сына, но парень смог выхватить нож и применить его против отца. От полученных травм нападавший скончался. Женщина была госпитализирована. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». 

Место происшествия осмотрено, изъято орудие преступления. Допрошены потерпевшая, свидетели, соседи семьи и 14-летний подросток, который оказывал матери первую помощь до приезда медиков. 

Устанавливается, были ли превышены юношей пределы самообороны. В отношении него планируется назначение комплексной судебно-психологической экспертизы. 

На прошлой неделе в Краснополье из-за огнестрельного ранения погиб мужчина. 

В убийстве подозревался брат погибшего – подробности здесь

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Новости Беларуси. Мужчина напал на свою семью с ножом, но получил смертельные раны во время борьбы с сыном. Происшествие случилось в посёлке Юбилейный Минского...
 
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