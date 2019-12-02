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Под Минском мужчина ранил ножом жену и пытался убить сына
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мужчина напал на свою семью с ножом, но получил смертельные раны во время борьбы с сыном. Происшествие случилось в посёлке Юбилейный Минского района.
Как
После этого гражданин напал на сына, но парень смог выхватить нож и применить его против отца. От полученных травм нападавший скончался. Женщина была госпитализирована.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Место происшествия осмотрено, изъято орудие преступления. Допрошены потерпевшая, свидетели, соседи семьи и 14-летний подросток, который оказывал матери первую помощь до приезда медиков.
Устанавливается, были ли превышены юношей пределы самообороны. В отношении него планируется назначение комплексной судебно-психологической экспертизы.
На прошлой неделе в Краснополье из-за огнестрельного ранения погиб мужчина.
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Новости Беларуси. Мужчина напал на свою семью с ножом, но получил смертельные раны во время борьбы с сыном. Происшествие случилось в посёлке Юбилейный Минского...
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