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МАРТ может ужесточить механизм регулирования цен

03.12.2019 12:50 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

МАРТ может ужесточить механизм регулирования цен
фото: Myfin.by

МАРТ может регулировать цены на социально значимые товары не более 90 дней в течение года. «Вместе с тем, подобное ограничение розничных цен нивелируется возможностью субъектов торговли получить доходы от поставщиков товаров в виде вознаграждений (бонусы, премии, иные платежи), перечисляемых ими субъекту торговли в рамках гражданско-правовых договоров, направленных на продвижение товаров», - поясняется в обосновании к проекту указа.

 
 
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Предприятиям торговли могут запретить получать выплаты для продвижения социально значимых товаров, цены на которые регулируются государством
 
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