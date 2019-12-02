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МАРТ может ужесточить механизм регулирования цен
Источник материала: Myfin
МАРТ может регулировать цены на социально значимые товары не более 90 дней в течение года. «Вместе с тем, подобное ограничение розничных цен нивелируется возможностью субъектов торговли получить доходы от поставщиков товаров в виде вознаграждений (бонусы, премии, иные платежи), перечисляемых ими субъекту торговли в рамках гражданско-правовых договоров, направленных на продвижение товаров», - поясняется в обосновании к проекту указа.
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Предприятиям торговли могут запретить получать выплаты для продвижения социально значимых товаров, цены на которые регулируются государством
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