В Минске голая девушка лежала на дороге перед машинами. Видео

Источник материала: KYKY

В Беларуси – зима, но, если вы мерзнете, знайте: есть те, кому жарко или даже горячо. Например, девушке, которая попала в камеру регистратора водителя в Минске. Об этом пишет abw.by.

Автор ролика – пользователь YouTube под ником Ivan Ivanov (логично предположить, что мужчину зовут Иван). В описании водитель указал, что полностью обнаженную «неадекватную» девушку он заметил рядом со станцией метро «Восток»: героиня видео «бегала туда-сюда, потом просто легла на дорогу (заезд во дворы)». Эта история с несчастливым концом: приехал наряд милиции и забрал девушку. Ее дальнейшая судьба не уточняется. «Погода, между прочим, была минус два градуса», – заметил автор.