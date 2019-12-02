Источник материала: Пинский Вестник

Новогодние елочки из ткани, металла, бумаги и множества других материалов, сделанные учащимися средних специальных и профессионально-технических учебных заведений Брестчины, разместились в выставочном зале областного центра инновационного и технического творчества в рамках конкурса «ТехноЁлка-2020».







Гостей выставки первыми встречали Дед Мороз и Снегурочка. Можно смело сказать, что это первые новогодние персонажи, посетившие Пинск.







В нынешнем году на областном этапе в Пинске представлено более двухсот проектов из 35 учреждений профессионального образования. Они удивляют своей новизной, техническим решением, оригинальностью и творческим подходом. У многих экспонатов есть звуковое, световое или двигательное сопровождение - каждый автор старался, ведь удивить искушенных жюри и посетителей выставки - задача нелегкая.







На торжественном открытии выставки присутствовали главный специалист главного управления по образованию Брестского облисполкома Е.П.Велесевич, директор Брестского областного учебно-методического центра профессионального образования А.К.Ковалевский, главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома К.М.Юрченко, председатель Брестской областной организации профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» Д.А.Куделько, директора учреждений профессионального образования области, педагоги и мастера производственного обучения, учащиеся, которые сами в дальнейшем представляли свои проекты.









Работы победителей областного этапа примут участие в финале и будут красоваться в Республиканском центре инновационного и технического творчества в Минске . А самые лучшие проекты по традиции украсят фойе Дворца Республики на Главной елке страны с участием президента Республики Беларусь.





Ирина ДЕНИСОВИЧ

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