Гродно и Херсон подписали соглашение о партнерстве

Источник материала: Вороновская газета

Соглашение предусматривает сотрудничество во всех сферах.

Гродно и украинский Херсон подписали сегодня соглашение о партнерстве. Подписи под документом поставили председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой и мэр Херсона Владимир Миколаенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Соглашение предусматривает сотрудничество во всех сферах. «Следующим шагом должен стать обмен делегациями с участием прежде всего бизнес-кругов. Развитие экономического сотрудничества позволит улучшить благосостояние городов», — отметил Мечислав Гой.

«Мы уже успели познакомиться с работой коммунальных предприятий Гродно. Сделано в городе в этом направлении немало. Нам есть чему поучиться, готовы перенять опыт в этой сфере», — сказал Владимир Миколаенко. Также, по его словам, украинская сторона ознакомится с опытом использования так называемых бесконтактных троллейбусов. Использовать такую технику можно без расширения контактной сети, часть маршрута транспорт идет как обычный троллейбус и заряжает батареи от сети, а еще часть проходит в режиме электробуса. В Гродно действуют уже два таких маршрута.

Перспективным видится и сотрудничество в сфере спорта, а также туризма. Херсон, например, принимает в год до 3,5 млн туристов и мог бы стать привлекательным направлением для гродненцев.

Херсон стал вторым городом Украины, с которым у Гродно подписано соглашение о партнерстве. Ранее партнером белорусского областного центра стал Тернополь.

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