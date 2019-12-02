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Совмин определил порядок проведения конкурсов на оказание ЖКУ
03.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Постановление, за исключением отдельных положений, вступает в силу после его официального опубликования.
Порядок проведения конкурсов на оказание жилищно-коммунальных услуг (выполнение работ), предоставляемых на конкурентной основе, утвержден постановлением Совета Министров от 2 декабря 2019 года №826, сообщает
В документе определяется, как проводятся конкурсы на оказание услуг по техобслуживанию, капремонту домов, санитарному содержанию вспомогательных помещений, техобслуживанию лифтов, обращению с твердыми коммунальными отходами, а также дополнительных ЖКУ, выполнение работ по благоустройству населенных пунктов на конкурентной основе.
Заказчиками выступают областные, Минский городской, городские (городов областного подчинения) и районные исполнительные комитеты, местные администрации районов Минска либо государственные заказчики в сфере ЖХК; товарищества собственников или организации застройщиков — в случае, если они организуют оказание ЖКУ с помощью заключения договоров с исполнителями; госорганы и другие госорганизации, в управлении которых находится жилфонд. Заказчик проводит конкурс самостоятельно или с привлечением на договорной основе организатора.
Заказчик утверждает задание организатору, в котором указывается объем оказываемых услуг и место их оказания, ориентировочная стоимость. Эта стоимость определяется исходя из установленных тарифов или планово-расчетных цен на ЖКУ, а также на основании изучения конъюнктуры рынка.
Действие постановления не распространяется на проведение конкурсов на оказание ЖКУ, если эти конкурсы начаты до вступления в силу постановления.
Документом также утверждено положение о финансировании расходов государственных заказчиков в сфере
Постановление, за исключением отдельных положений, вступает в силу после его официального опубликования.
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Постановление, за исключением отдельных положений, вступает в силу после его официального опубликования. Порядок проведения конкурсов на оказание...
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