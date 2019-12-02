Более 100 фотоловушек будут отслеживать незаконные вырубки елок в преддверии Нового года в лесах Могилевской области

Источник материала: Маяк Преднепровья

Ежегодно в третьей декаде декабря в лесах появляются желающие незаконно и бесплатно спилить елку к Новому году. С 20-ых числе государственная лесная охрана перейдет на усиленный режим работы. К процессу подключатся представители Госинспекция охраны животного и растительного мира, минприроды, МВД и других контролирующих органов. В Могилевской области будет организовано более 50 мобильных постов, а около 100 фотоловушек следить за соблюдением природоохранного законодательства.



— Посты на автодорогах будут проверять наличие разрешительных документов для провоза новогодних деревьев, — рассказал ведущий инженер отдела охраны и защиты леса Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения Михаил Дерюгин. – Хочется отметить, что год от года нарушений становится меньше. Это говорит не только об эффективности профилактических мероприятий, но и о росте сознательности и ответственности самих граждан. Например, в прошлом году было выявлено всего 4 случая «предновогоднего елочного браконьерства».



Специалисты МГПЛХО напоминают, в соответствии с природоохранным законодательством самовольное уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, произрастающих в лесах первой группы лесного фонда, а также древесно-кустарниковой растительности, не входящей в лесной фонд, включая сеянцы и саженцы, предусмотрен штраф в размере от 5 до 50 базовых величин на физлицо, от 20 до 200 Б.В. — на ИП, от 50 до 300 Б.В. — на юрлицо. Аналогичные действия, совершенные в остальных лесах, чреваты штрафом до 30, 10-150 и 50-300 базовых величин соответственно.