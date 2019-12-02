Ученые выяснили, как понять, какое настроение у кошки

Источник материала: Tut.by

Кошки стали жить рядом с человеком почти 10 тысяч лет назад, свидетельствуют данные из различных источников. И если кажется, что с собаками и их проявлением чувств все предельно ясно, то кошек зачастую обвиняют в отсутствии верности и преданности хозяину и излишней надменности и холодности. Об этом пишет Naked Science.

В своем новом исследовании, опубликованном в издании Animal Welfare, группа канадских ученых из Гуэлфского университета сообщает, что кошкам как раз таки свойственны «мимика» и «выражения лиц», просто не все люди обладают способностями их считывать и понимать.

«Я выяснил из своего опыта — правильного или неправильного — что я могу понять, когда мои кошки счастливы, — рассказывает Джордж Мейсон, профессор кафедры биологических наук и животных Гуэлфского университета. — Думаю, многие владельцы кошек разделяют это чувство».

Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали более шести тысяч человек из 85 стран, у большинства из них дома жили кошки. Им показывали 20 коротких роликов с участием кошек в различной обстановке, при этом звук на видео отсутствовал, и просили проанализировать, что то или иное животное чувствует и какие эмоции — позитивные или негативные — демонстрирует в конкретный момент.

Все посторонние предметы из кадра убирали, было показано исключительно «лицо» той или иной кошки. Кроме того, в выборку не включили видеозаписи, на которых настроение животного было очевидно.





Выяснилось, что большинство добровольцев не смогли прочитать мимику кошек (неверно ответили в 40% случаев), однако 13% участников эксперимента справились с задачей на 75%, причем ветеринары и зоопсихологи преуспели больше остальных — но неудивительно, ведь они регулярно имеют дело с животными. Женщины и молодые люди чаще, чем мужчины и пожилые, определяли, в каком настроении пребывает кошка. Личный опыт общения с этим животным также влиял на результаты теста.

«Кошки сообщают нам что-то своими лицами, и действительно опытные люди могут это заметить, — отмечает Мейсон. — Возможно, и наоборот: они изначально лучше понимали животных, поэтому стали ветеринарами. В любом случае их пример показывает, что этому можно научиться».

Как утверждают ученые, исследование подтверждает, что кошки способны проявлять эмоции. По их мнению, человеку, прежде чем делать вывод, что кошка относится к нему холодно, стоит получше присмотреться к своему питомцу.

Узнать, понимаете ли вы эмоции кошек, можно на специальном сайте , созданном авторами исследования.