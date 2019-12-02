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Беларусь впервые приняла участие в исследовании уровня образования. Каковы результаты?

03.12.2019 14:29 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь впервые приняла участие в исследовании уровня образования. Каковы результаты?

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment) опубликовала результаты тестирования за 2018 год.

Беларусь на 36 месте и уступает почти всем соседям: Литва на 34-м, Россия на 31-м, Латвия на 30-м. А поляки даже замыкают первую десятку. Но мы опережаем, например, Израиль, Турцию, Грецию и Словакию.

Результат в умении ориентироваться в сложных текстах и использовать полученную информацию

Итак, в блоке «Чтение» белорусские школьники, как и подростки из Исландии, набрали по 474 балла. Это — 35-й результат из 79 возможных. Более низкие баллы, например, набрали школьники из Израиля, Люксембурга, Турции, Словакии, Чили, Мальты, Сербии, Объединенных Арабских Эмиратов, пишет tut.by.

На первом месте в чтении оказался Китай (555 баллов), на втором — Сингапур (549 баллов), на третьем — Макао (525 баллов). Затем Гонконг (524), Эстония (523), Канада и Финляндия (по 520).

Худший результат показали школьники из Марокко, Ливана, Косово, Доминиканской республики и Филиппин.

Что у соседей? Российские школьники набрали чуть больше белорусов — 479 баллов, украинские — чуть меньше (466 баллов). У Латвии — 479 баллов, у Литвы — 477, у Польши — целых 512.

Как с математикой?

В блоке «Математика» белорусские школьники в среднем набрали 472 балла, и это 38-й результат (точно такой же — у Мальты).

Интересно, что лишь одной строчкой выше разместились школьники из США (478 баллов), ниже — Хорватия, Израиль, Турция, Греция, Кипр.

Наивысшие баллы в математике получили 15-летние подростки из Китая (591), Сингапура (569), Макао (558), Гонконга (551), Китайского Тайбэя (531). У Японии — 527 баллов, у Кореи — 526 баллов, у Эстонии — 523.

На последних местах разместились (по убыванию) Аргентина и Индонезия, Саудовская Аравия, Марокко, Косово, Панама и Филиппины, Доминиканская республика.

Что у соседей? Российские подростки получили 488 баллов, украинские — 453, польские — 516, латвийские — 496, литовские — 481.

Что с естественными науками?

В естественных науках средний балл белорусских школьников — 471. Это — 37-й результат из 79 стран.

Лучшими и в этом блоке стали школьники из Китая (590), Сингапура (551), Макао (544), Эстонии (530), Японии (529), Финляндии (522), Кореи (519).

Что у соседей?

Польша набрала 511 баллов, Латвия — 487, Литва — 482, Россия — 478, Украина — 469.
 

 
 
Ссылка на источник 34
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Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment) опубликовала результаты тестирования за 2018 год.
 
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