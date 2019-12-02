Белорусская топ-модель Марина Линчук родила дочь

Источник материала: Tut.by

32-летняя белорусская топ-модель Марина Линчук стала мамой. Об этом она сообщила в Instagram, выложив совместное фото с дочерью.

Отметим, что Марина постоянно делилась своими фотографиями во время беременности, вызывая восторг у своих подписчиков:

Марина начала карьеру модели в родном Минске, позже переехала в Москву, где была зачислена в модельное агентство IQ Models. Значимым событием для модели стала фотосессия у знаменитого фотографа Стивена Мейзела, после которой на нее обратили внимание и предложили сотрудничество многие известные бренды.

В дальнейшем неоднократно работала на подиуме для таких домов моды, как Givenchy, Gucci, Michael Kors, Christian Lacroix, Alexander McQueen, Dolce & Gabbana, Versace, Christian Dior, John Galliano, Ralph Lauren, Valentino, Chanel, Fendi, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Roberto Cavalli, Tommy Hilfiger.

Появлялась на обложках российской, итальянской, японской, турецкой, немецкой, мексиканской, испанской и португальской версий журнала Vogue, а также позировала для Harper’s Bazaar, Numéro, Glamour и ELLE.

В 2009 году французский Vogue назвал Марину в числе тридцати лучших моделей 2000-х гг. наряду с Жизель Бюндхен, Натальей Водяновой, Анной Селезневой, Лили Коул и другими.

В 2011 году была признана Моделью года по версии Glamour Russia. Принимала участие в нескольких показах Victoria’s Secret fashion show.