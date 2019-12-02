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Прибыльный бизнес? Самая дорогая площадка для торговли новогодними елями - на окраине Минска
Источник материала: Партизан
Аукцион на право аренды площадок для размещения елочных базаров состоялся в Минском городском центре недвижимости
Как передает «
Самая дорогая площадка расположена в Первомайском районе – на ул. Руссиянова. Это в районе станции метро "Уручье". Она ушла с молотка за 11 тыс. рублей.
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Аукцион на право аренды площадок для размещения елочных базаров состоялся в Минском городском центре недвижимости
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