Прибыльный бизнес? Самая дорогая площадка для торговли новогодними елями - на окраине Минска









Минск-Новости », на торги выставлялись 92 площадки. В итоге 83 из них будут сданы в аренду на 3 года. Победители торгов получат право организовать там елочные базары в период с 22 по 31 декабря. Как передает «», на торги выставлялись 92 площадки. В итоге 83 из них будут сданы в аренду на 3 года. Победители торгов получат право организовать там елочные базары в период с 22 по 31 декабря.





Самая дорогая площадка расположена в Первомайском районе – на ул. Руссиянова. Это в районе станции метро "Уручье". Она ушла с молотка за 11 тыс. рублей.