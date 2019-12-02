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Улица в центре Пинска будет закрыта для проезда на две недели и только в рабочие часы
03.12.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Так, с 9 по 20 декабря с 8 до 17 часов будет закрыта для движения улица Коржа в границах от ул. Заслонова до ул. В. Хоружей.
По информации
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> Председатель горисполкома соответствующим распоряжением дал разрешение Пинскому РСУ временно закрыть часть улицы Коржа для движения автотранспорта в связи с...
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