Улица в центре Пинска будет закрыта для проезда на две недели и только в рабочие часы

Источник материала: Полесская правда



Председатель горисполкома соответствующим распоряжением дал разрешение Пинскому РСУ временно закрыть часть улицы Коржа для движения автотранспорта в связи с капитальным ремонтом кровли здания колледжа искусств.

Так, с 9 по 20 декабря с 8 до 17 часов будет закрыта для движения улица Коржа в границах от ул. Заслонова до ул. В. Хоружей.



