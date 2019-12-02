ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Улица в центре Пинска будет закрыта для проезда на две недели и только в рабочие часы

03.12.2019 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Улица в центре Пинска будет закрыта для проезда на две недели и только в рабочие часы
Председатель горисполкома соответствующим распоряжением дал разрешение Пинскому РСУ временно закрыть часть улицы Коржа для движения автотранспорта в связи с капитальным ремонтом кровли здания колледжа искусств.

Так, с 9 по 20 декабря с 8 до 17 часов будет закрыта для движения улица Коржа в границах от ул. Заслонова до ул. В. Хоружей.
Улица в центре Пинска будет закрыта для проезда на две недели и только в рабочие часы

По информации официального сайта Пинского горисполкома

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Председатель горисполкома соответствующим распоряжением дал разрешение Пинскому РСУ временно закрыть часть улицы Коржа для движения автотранспорта в связи с...
 
Новости дня
Новости разные
 
США пригрозили Франции пошлинами со ставками до 100%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика