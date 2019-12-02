Источник материала: Новости Волковыска

В странах ЕАЭС, в который входит и Беларусь, с 2020 года сократят таможенную пошлину за перевес посылок из-за границы. Денежный сбор снизится в 2 раза – до 15 % с превышения стоимостной или весовой норм (но не меньше 2 евро за 1 килограмм веса).

Напомним, сейчас белорусы могут беспошлинно ввезти в Беларусь товары на 500 евро и весом до 25 килограммов. При въезде чаще одного раза в 3 месяца норма беспошлинного ввоза покупок составляет 300 евро и 20 килограммов.

При пересечении границы авиатранспортом лимиты на товары остались прежними – на сумму до 10 000 евро и весом не более 50 килограммов независимо от количества поездок за рубеж. К этой сумме нужно добавить 10 рублей сбора за таможенные операции.

При этом в некоторых ситуациях таможенную пошлину взимают со всей стоимости товара, а не с превышения. Это касается неделимых приобретений, вес которых превышает 35 килограммов. В данном случае нужно уплатить налоги по единой ставке – 30 % от стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 килограмм общего веса независимо от частоты пересечения границы.

Пересмотрят ли с нового года лимиты на посылки из-за границы в Беларуси неизвестно. Во всяком случае это будет сделано не для всех категорий граждан. Так, бандероли за 500 евро и весом в 31 килограмм (как разово, так и за месяц) в нашей стране сегодня получают те, кто страдает определенными заболеваниями. Для них с 1 января 2020 года снизят лимиты до 200 евро и 31 килограмма (как за одну посылку, так и в целом за месяц).

Напомним, лимиты беспошлинного ввоза в Беларусь в настоящий момент составляют 200 евро и 31 килограмм в месяц. При этом одна посылка не может превышать 22 евро и 10 килограммов.