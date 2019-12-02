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В Минске голая девушка вышла на дорогу и легла перед автомобилем

03.12.2019 15:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Голая девушка бегала по дороге, после чего легла перед автомобилем. Видео инцидента разместил на своем YouTube-канале пользователь Ivan Ivanov.

Видео: Ivan Ivanov

— В ночь на воскресенье около метро «Восток» была замечена голая неадекватная девушка средних лет. В минус 2 она бегала туда-сюда, а потом просто легла на дорогу (заезд во дворы), — прокомментировал видео автор.

Мужчина также сообщил, что вскоре с проезжей части девушку убрал наряд милиции.

 
 
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С проезжей части девушку убрал наряд милиции.
 
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