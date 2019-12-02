Друзья в кадре, враги в жизни. Почему срывались съёмки знаменитых фильмов?

Источник материала: Аргументы и факты

Конкин и Высоцкий соратниками не стали

Острейший конфликт, едва не закончившийся срывом кинопроцесса, разгорелся на съёмках фильма «Место встречи изменить нельзя» между «Жегловым» – Владимиром Высоцким и «Шараповым» – Владимиром Конкиным. «Высоцкий на съёмках картины «Место встречи изменить нель­зя» другом мне не стал, – с горечью признался «АиФ» Владимир Конкин. – Он был товарищем по работе, причём очень своеобразным товарищем. Работать с ним было нелегко. Вот он добрый, прекрасный, замечательный – через три секунды меняется в лице… Ор, упрёки – чего там только не было! Я в такой свинской ситуации до этого никогда не оказывался.

На съёмках мне было крайне неудобно существовать. Киноплощадка и мощных, толстокожих артистов иногда выбивает из колеи. А что уж говорить обо мне, тонкокожем. В какой-то момент стало настолько тяжело, что я, не сказав никому ни слова, упаковал чемоданы и решил уехать домой. Мне уже было неважно, что подумает съёмочная группа… Слава богу, ко мне зашёл Витя Павлов. Говорит: «Пойдём на воздух, подышим, я тебе почитаю сценарий». Он начал, и я чуть не помер со смеху. Так он произносил каждую реплику, что я не мог идти, у меня ножки крестиком были, задыхался – так хохотал. И этот гений вырвал из меня клещами тот неправильный ржавый гвоздик сомнений и горечи. Я остался и продолжил работать».

И когда в ноябре 1979 года картина вышла на экраны, народ тут же растащил её на цитаты. «Впоследствии я понял: всё равно меня заставили бы досниматься, – рассуждал Конкин в интервью «АиФ». – Ведь к тому времени четверть картины уже была снята. Но с какими последствиями, с какой огромной травмой я бы вернулся. Может быть, ещё больше переживал бы, что, в общем-то, предал людей, повёл себя не по-мужски, уехав».

«Это не Шарапов!». Конфликты на съёмках «Место встречи изменить нельзя» Подробнее

Бондарчук и Быстрицкая друг с другом не общались

В фильме «Неоконченная повесть» Фридриха Эрмлера 1955 года талантливого кораблестроителя Ершова (Сергей Бондарчук) приковал к постели паралич ног. Каждое утро он ждёт прихода участкового врача Елизаветы Максимовны (Элина Быстрицкая), которую полюбил. Играя высокие отношения на экране, в жизни Быстрицкая и Бондарчук испытывали друг к другу неприязнь. За несколько лет до съёмок «Неоконченной повести» актёры уже снимались вместе в фильме «Тарас Шевченко». Бондарчук играл там главную роль, Быст­рицкая – эпизод. Однажды в перерыве, как вспоминала актриса, стоя за ней в буфете, Бондарчук грубовато её отодвинул и сказал нечто неприятное. На съёмках «Неоконченной повести» актрису снова задели какие-то слова Сергея Бондарчука. Быстрицкая расплакалась и сказала режиссёру, что больше сниматься не будет. Фридрих Эрмлер пообещал: в диалогах с Ершовым он будет снимать только её крупные планы без присутствия Бондарчука. В итоге любовные признания Быстрицкая обращала в кадре к режиссёру. С Бондарчуком они не разговаривали.



Элина Быстрицкая и Сергей Бондарчук в фильме «Неоконченная повесть». 1955 г. Фото: Кадр из фильма

На «Чародеях» Гафт чуть не задушил Яковлеву

В новогодней киносказке «Чародеи» Константина Бромберга персонаж Валентина Гафта Аполлон Митрофанович Сатанеев влюблён в героиню Александры Яковлевой Алёну Игоревну Санину. В жизни же отношения у актёров были ужасные. На роль научного сотрудника института НУИНУ Алёнушки пробовались Елена Цыплакова, Елена Проклова, Ирина Алфёрова. Но режиссёр выбрал Александру Яковлеву, потому что, по его признанию, «в ней была чертовщинка».

Однако Валентина Гафта актриса раздражала по многим причинам. Гримировалась она по три часа, осветителям доставалось за «неправильно» выставленный на неё свет, и вся съёмочная группа частенько простаивала, ожидая опаздывавшую Алёнушку. К тому же перфекционист Валентин Иосифович не выносит, когда партнёры не помнят текста. И когда Александ­ра Яковлева снова перепутала реплики, Гафт прямо в кадре, не выходя из образа Сатанеева, схватил артистку за шею и стал душить... Потом Гафт заявил: «Я с ней работать не буду». Артиста еле-еле убедили остаться, пообещав, что сцены Сатанеева с Алёной будут сниматься... без Яковлевой. Монолог любви Сатанеев в итоге наговаривал, глядя на второго режиссёра Юлию Константинову.

«Чародеи» под цензурой. Фильм по Стругацким выдали за новогоднюю сказку Подробнее

Рыбников хотел, чтобы в «Девчатах» играла жена