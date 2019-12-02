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Минчанка через суд пробовала подтвердить трудовой стаж, но не смогла. Пришлось вмешаться прокуратуре
Источник материала: Tut.by
Минчанка через суд пыталась подтвердить трудовой стаж на одном из столичных предприятий и то, что получала за время работы зарплату. Об этом
Женщина сначала обратилась в суд Партизанского района Минска. Она просила подтвердить стаж работы начальником отдела сбыта на одном из столичных предприятий, установить факт получения и размер заработной платы.
В копии трудовой книжки было прописано, что минчанка с 1995 по 1996 годы работала в ООО «С». Но информации о размере ее дохода у этого работодателя отсутствовали, получить их во внесудебном порядке также не удалось.
— При рассмотрении гражданского дела суд истребовал информацию из Фонда социальной защиты населения. Оказалось, что ООО «С» в марте, апреле и мае 1996 года не уплачивало страховые взносы. Как следствие — суд в своем решении отказал Т. в установлении факта получения и размера заработной платы в указанном периоде, — уточняют в Генпрокуратуре.
После этого гражданское дело попало в прокуратуру Партизанского района Минска, которая опротестовала решение суда.
— Суд не принял во внимание то, что неуплата нанимателем страховых взносов в Фонд социальной защиты населения, а также непостановка на учет в качестве плательщика страховых взносов для целей пенсионного обеспечения до 1 июля 1998 года не являются основанием для отказа в удовлетворении заявления работника об установлении факта получения им заработной платы за конкретный период до 1 июля 1998 года и ее размера, — поясняют в Генпрокуратуре.
В протесте прокурор предложил отменить решение суда в части отказа в установлении факта получения и размера заработной платы за март, апрель и май 1996 года и удовлетворить требования заявительницы в полном объеме.
Судебная коллегия по гражданским делам Минского городского суда отменила решение суда первой инстанции. «По делу постановлено новое решение об удовлетворении требований минчанки», — отмечают в Генпрокуратуре.
Чем грозит работникам неуплата предприятиями страховых взносов?
Если предприятие не уплачивает страховые взносы в ФСЗН (и не погасит просроченную задолженность перед фондом), то в первую очередь могут пострадать работники,
«Некоторые наниматели по тем или иным причинам длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда, и порой суммы таких долгов составляют не одну тысячу рублей. Особенно это касается плательщиков, которые находятся в стадии ликвидации (банкротстве) с задолженностью по взносам перед бюджетом фонда, и, как показывает практика, в подавляемом большинстве случаев они не гасят свои долги, — поясняют специалисты. — В такой ситуации страдает в первую очередь работник такого предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии».
Властям пока не удается решить проблему с должниками перед ФСЗН. Напомним, ранее прокуратура Минской области
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Минчанка через суд пробовала подтвердить трудовой стаж, но не смогла. Пришлось вмешаться прокуратуре
Минчанка через суд пыталась подтвердить трудовой стаж на одном из столичных предприятий и то, что получала за время работы зарплату.
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