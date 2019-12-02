Минчанка через суд пробовала подтвердить трудовой стаж, но не смогла. Пришлось вмешаться прокуратуре

Источник материала: Tut.by

Минчанка через суд пыталась подтвердить трудовой стаж на одном из столичных предприятий и то, что получала за время работы зарплату. Об этом сообщают в Генпрокуратуре. Выяснилось, что организация не платила страховые взносы в ФСЗН, поэтому суд отказал женщине подтвердить факт получения зарплаты и ее размер. То есть время работы на этом предприятии могли не учесть при назначении пенсии, что могло повлиять на размер выплат.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Женщина сначала обратилась в суд Партизанского района Минска. Она просила подтвердить стаж работы начальником отдела сбыта на одном из столичных предприятий, установить факт получения и размер заработной платы.

В копии трудовой книжки было прописано, что минчанка с 1995 по 1996 годы работала в ООО «С». Но информации о размере ее дохода у этого работодателя отсутствовали, получить их во внесудебном порядке также не удалось.

— При рассмотрении гражданского дела суд истребовал информацию из Фонда социальной защиты населения. Оказалось, что ООО «С» в марте, апреле и мае 1996 года не уплачивало страховые взносы. Как следствие — суд в своем решении отказал Т. в установлении факта получения и размера заработной платы в указанном периоде, — уточняют в Генпрокуратуре.

После этого гражданское дело попало в прокуратуру Партизанского района Минска, которая опротестовала решение суда.

— Суд не принял во внимание то, что неуплата нанимателем страховых взносов в Фонд социальной защиты населения, а также непостановка на учет в качестве плательщика страховых взносов для целей пенсионного обеспечения до 1 июля 1998 года не являются основанием для отказа в удовлетворении заявления работника об установлении факта получения им заработной платы за конкретный период до 1 июля 1998 года и ее размера, — поясняют в Генпрокуратуре.

В протесте прокурор предложил отменить решение суда в части отказа в установлении факта получения и размера заработной платы за март, апрель и май 1996 года и удовлетворить требования заявительницы в полном объеме.

Судебная коллегия по гражданским делам Минского городского суда отменила решение суда первой инстанции. «По делу постановлено новое решение об удовлетворении требований минчанки», — отмечают в Генпрокуратуре.

Чем грозит работникам неуплата предприятиями страховых взносов?

Если предприятие не уплачивает страховые взносы в ФСЗН (и не погасит просроченную задолженность перед фондом), то в первую очередь могут пострадать работники, отмеча ли ранее в Минском городском управлении ФСЗН.

«Некоторые наниматели по тем или иным причинам длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда, и порой суммы таких долгов составляют не одну тысячу рублей. Особенно это касается плательщиков, которые находятся в стадии ликвидации (банкротстве) с задолженностью по взносам перед бюджетом фонда, и, как показывает практика, в подавляемом большинстве случаев они не гасят свои долги, — поясняют специалисты. — В такой ситуации страдает в первую очередь работник такого предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии».

Властям пока не удается решить проблему с должниками перед ФСЗН. Напомним, ранее прокуратура Минской области раскритиковала работу Минского областного управления ФСЗН и потребовала устранить нарушения в «контрольной» работе. При проверке нашли проблемы в части исполнения бюджета ФСЗН — не всегда обеспечивались сбор и аккумулирование платежей в бюджет, взыскание недоимок и пеней, контроль за поступлением средств в бюджет по исполнительным документам.

Информацию в Сети в открытом доступе о должниках в ФСЗН стали размещать с 2013 года. «Во втором квартале текущего года (2013 года. — Прим. ред.) отмечается рост просроченной задолженности по платежам в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Некоторые работодатели нарушают законодательство по уплате страховых взносов, — поясняли в Минтруда причины размещения данных о должниках в Сети. — В период, когда работодателем взносы не уплачиваются или уплачиваются в неполном объеме, у работников не формируются права на социальные выплаты, включая пенсии. В результате неуплата или неполная уплата взносов отразится на размере пенсии или пособия».

Сколько в Беларуси должников по страховым взносам в ФСЗН?

Задолженность организаций и индивидуальных предпринимателей по обязательным страховым взносам в Фонд социальной защиты населения на начало сентября превысила 22,3 миллиона рублей. Не смогли вовремя перечислить взносы 1002 организации и ИП. При этом задолженность по страховым взносам двух самых крупных должников приблизилась к отметке в 2,7 миллиона рублей. На сегодня некоторые из предприятий, которые значатся в числе должников, могли частично или полностью погасить задолженность, а некоторые — нарастить. В статистике ФСЗН по должникам учитываются те организации и ИП, которые задолжали больше 100 рублей.