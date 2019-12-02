Кто стал бизнесвумен, а кто - писателем. Попробуйте угадать, чем занимаются экс-звезды биатлона

Источник материала: Tut.by

После 30 лет биатлонисты обычно задумываются над завершением карьеры. Есть, конечно, такие уникумы, как Бьорндален, которые гоняют до 44, но это, скорее, исключение. Чем же занимаются бывшие топовые гонщики «на пенсии»? Пройдите тест SPORT.TUT.BY и узнаете много интересного.