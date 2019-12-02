30 лет назад закончилась холодная война. Вспоминаем детали этого необъявленного конфликта

Источник материала: Tut.by

30 лет назад, 3 декабря 1989 года, на борту советского лайнера «Максим Горький», стоявшего на якоре в бухте Марсашлокк острова Мальта, состоялся так называемый Мальтийский саммит с участием лидеров США и СССР. В ходе встречи Михаил Горбачев и Джордж Буш — старший провозгласили окончание холодной войны. 42.TUT.BY вспоминает некоторые детали этого величайшего необъявленного конфликта.

Кто придумал термин «холодная война»? Впервые выражение «холодная война» прозвучало в произведении «Вы и атомная бомба» великого антиутописта Джорджа Оруэлла. Официально же «холодную войну» как сложившуюся систему отношений СССР и США упомянул в 1947 году советник президента США Гарри Трумэна Бернард Барух.

Почему она вообще началась? Разгромив нацистскую Германию, страны Антигитлеровской коалиции столкнулись с тем, что мир после Второй мировой изменился. Ушли или почти ушли в прошлое колониальные империи, правившие планетой с 19 века. Критически упало влияние Европы, на первый план выдвинулись СССР и США. Мир разделился на сферы влияния двух сверхдержав — «соцлагерь» и условные «западные страны» (в список которых входила, например, Япония). СССР стремился включить как можно больше государств в число своих сателлитов (формально независимое государство, находящееся под политическим и экономическим влиянием другого государства и пользующееся его протекционизмом на международной арене), США с союзниками старались разрушить соцлагерь. Получилось, как мы знаем, у США.

Какие события можно считать началом холодной войны? Традиционно принято считать началом холодной войны так называемую Фултонскую речь Уинстона Черчилля. Политик произнес ее 5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже в Фултоне, США, и предостерег в своем выступлении о «войне и тирании», угрожающих свободному миру. Источником международной напряженности Черчилль назвал СССР — именно тогда родилось знаменитое выражение «железный занавес». Уже через неделю после Фултонской речи Сталин в интервью «Правде» сравнил Черчилля с Гитлером. Однако стоит помнить, что Черчилль на момент произнесения речи был не более чем частным лицом (в 1945 году он покинул пост премьера Великобритании. — Прим. TUT.BY) и не мог говорить от имени своей страны. Более логично, что первый звонок холодной войны прозвучал с отправкой так называемой Длинной телеграммы Кеннана. 22 февраля 1946 года советник посольства США в Москве Джордж Фрост Кеннан, убежденный антикоммунист, отправил в Вашингтон громадную телеграмму в несколько тысяч слов. В ней дипломат заявил о полной невозможности мирного сосуществования с СССР, необходимости сдерживания коммунизма и призвал противодействовать попыткам Советского Союза расширить сферу влияния. Телеграмма стала, по сути, дорожной картой действий американского руководства по отношению к СССР на последующие годы. В итоге Джордж Кеннан вошел в историю как «архитектор холодной войны». Что касается политических событий, то первыми серьезными противоречиями между СССР и западными союзниками стал вопрос о выводе советских войск из Ирана и гражданская война в Греции — коммунистов в этой стране разгромили только к 1949 году. Экономическая помощь США разрушенной Европе по плану Маршалла также может считаться элементом холодной войны: согласно ему условием получения любой страной кредитов был вывод из правительства коммунистов.

Какие стадии включала холодная война? Начавшись почти сразу после победы во Второй мировой, холодная война прошла несколько стадий. Первое столкновение сверхдержав, стартовавшее в 1946 году, закончилось в 1953 г. За это время социалистический мир одержал значительную победу: под красный флаг перешел громадный Китай, в число сателлитов СССР попали все восточноевропейские страны (включая часть разделенной Германии, ставшей ГДР). Однако «план Маршалла» позволил убрать из Западной Европы коммунистов, война в Греции закончилась победой прозападных сил, был создан блок НАТО, почти сразу же отошла от советского блока Югославия, основавшая «Движение неприсоединения». Безрезультатно завершилась трехлетняя война в Корее (причем были моменты, когда американские военные собирались применить против врагов в этой стране ядерное оружие). Смерть Сталина в 1953 году и начавшаяся «оттепель» в СССР привела к некоторому снижению напряженности. В противовес НАТО оформилась организация Варшавского договора. Вместе с тем СССР уже с 1956 года испортил отношения с Китаем, и монолитность социалистического блока ушла в прошлое. С 1950 по 1970 год советские войска сражались с китайцами в пограничных конфликтах и подавляли массированные выступления в ГДР, Венгрии и Чехословакии. Начались первые встречи на высшем уровне политиков СССР и США с целью достичь разрядки международной напряженности. Одновременно стороны накапливали вооружения, включая ракетные и ядерные, старались разместить их в стратегически важных точках, включая Турцию и Кубу. Гонка вооружений вообще стала символом холодной войны — на это тратились колоссальные деньги. СССР активно поддерживал социалистические и национально-освободительные движения в странах, массово возникавших на месте рушащихся колониальных империй. Эта стадия завершилась в 1962 году, когда мир был на пороге ядерной войны во время Карибского кризиса . К 70-м годам стороны достигли ядерного паритета, накопив вооружения, способные уничтожить всю планету. К этому времени относятся первые попытки ограничить запасы стратегического ядерного оружия. Тем не менее конфронтация продолжалась, поддерживаемые СССР и США страны то и дело начинали войны, иногда имевшие громадные политические последствия.

Как это повлияло на наш мир? Так, фактический проигрыш США войны во Вьетнаме породил «вьетнамский синдром» — временное нежелание истеблишмента и общества Штатов участвовать в локальных конфликтах. А следствием одной из многочисленных арабо-израильских войн — «войны Судного дня» в 1973 году — стало резкое подорожание нефти для западных стран, после чего развитые государства столкнулись с громадными проблемами и вынуждены были коренным образом перестроить свои экономики. СССР же, воспользовавшись благоприятной конъюнктурой, начал массово поставлять на рынок сырую нефть — именно тогда стали реальностью «нефтедоллары» и «нефтяная игла». К концу семидесятых началась «последняя схватка» холодной войны: в Европе были размещены ракеты средней дальности, резко усилившие международную напряженность, а СССР ввел войска в Афганистан — это стало единственным прямым масштабным участием Советского Союза в локальных войнах. Тогда же начались масштабные экономические проблемы в странах соцблока, нарастало отставание в уровне жизни от «капиталистических стран» и недовольство существующим порядком. Оперативно исправить экономические недостатки соцстраны в 80-х годах, в отличие от Запада в 70-х, не смогли. Вместе с тем с приходом в США к власти Рональда Рейгана страна забыла «вьетнамский синдром» и начала новый виток гонки вооружений и активного противостояния коммунистам: Штаты стали прямо и косвенно поддерживать всех, кто был против СССР, от Латинской Америки до Ирана и Афганистана. В середине 80-х в СССР началась перестройка — эпоха огромных перемен в экономике, идеологии, социально-политической жизни (планировалось уйти от административно-командной системы в сторону рыночной, сделать политическую систему более демократичной и в конечном счете построить «социализм с человеческим лицом»). Изменения происходили в крайне неблагоприятной экономической обстановке: подешевела нефть, пробуксовывала командная система, страна уже не могла позволить себе громадные военные расходы, которых требовал статус сверхдержавы. Уже через несколько лет после начала этой политики она приняла формы одностороннего сокращения вооружений и вывода советских войск из стран-сателлитов. Экономические реформы в Советском Союзе в целом провалились, и ситуация из непростой стала в итоге катастрофической. К концу 80-х СССР ушел из Восточной Европы, где прошла череда «бархатных революций», и коммунисты были отстранены от власти. Холодная война закончилась. Вопреки стереотипам развал СССР в декабре 1991 года не считается ее частью.

Почему окончанием холодной войны считается день 3 декабря? Это не единственная дата предполагаемого конца противостояния. Поскольку холодная война никогда и никем не была официально объявлена, то даты и ее начала, и окончания условны. 3 декабря 1989 года закончился Мальтийский саммит, на котором генсек СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш провозгласили конец противостоянию и начало новой эры сотрудничества. Горбачев обязался не вмешиваться в дела европейских стран (по факту «бархатные революции» уже вовсю шли), согласился на объединение Германии и пошел на другие уступки. Мальтийский саммит, несмотря на полное отсутствие каких-либо официально подписанных соглашений, считался одно время важнейшей встречей на высшем уровне со времен Ялтинской конференции, определившей конфигурацию послевоенного мира.

Кто потерял в конфликтах холодной войны больше людей — СССР или США? Безусловно, США. Несмотря на то, что именно за СССР закрепился стереотип страны, которая не жалеет своих солдат (и граждан вообще), за 1945−1991 годы в конфликтах холодной войны их погибло в разы меньше, чем американцев. Разгадка проста: войска США дважды вмешивались в полномасштабные войны — во Вьетнаме и Корее. Только в этих двух войнах погибло около 100 тысяч американцев (по другим данным — до 120 тысяч). СССР до конца 70-х не участвовал ни в одном таком конфликте, и наибольшие потери советских военнослужащих и советников пришлись на гражданскую войну в Китае в 1946—1950 гг. (тогда погибло около тысячи граждан Союза). Десятилетняя Афганская война многократно увеличила советские потери — с 1979 по 1989 год в Афганистане погибло больше 15 тысяч человек (если бы Политбюро отказалось от идеи вводить войска, общие потери СССР в холодной войне составляли бы чуть больше 2000 человек). И тем не менее людские потери Советского Союза и США в конфликтах холодной войны различаются в разы. Что касается потерь населения стран, на территории которых разворачивались войны 1945−1989 годов, то они исчисляются сотнями тысяч и миллионами.

Почему холодная война не переросла в Третью мировую? Потому что политики и военные СССР и США оказались достаточно умными, чтобы не допустить начала войны. Ближе всего человечество подошло к ядерному конфликту во время Карибского кризиса, но и тогда не перешло эту черту. Ядерное оружие всю историю холодной войны служило только и исключительно инструментом сдерживания: бытовала фраза, что «атомная бомба более всех достойна Нобелевской премии мира». Каким бы печальным ни был для СССР исход холодной войны, такой вариант все же был предпочтительнее тотального ядерного уничтожения, после которого не осталось бы ничего живого. Более того, распад соцлагеря каким-то чудом обошелся без крупных войн на территории бывших социалистических стран — исключая Югославию. Известный советолог Стивен Коткин назвал свою книгу о развале СССР и соцлагеря «Предотвращенный Армагеддон» — и это действительно так.