Ученые сомневаются, что первая средневековая пандемия чумы вообще существовала

Ученые, работавшие под руководством Ли Мордехая (Lee Mordechai) из Еврейского университета в Иерусалиме, пришли к выводу, что первой зарегистрированной мировой эпидемией чумы (юстиниановой чумы) могло вовсе не существовать. Об этом сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.



Святой Себастьян молится за жертв Юстиниановой чумы, картина конца XV века. Источник: wikimedia.org

Юстинианова чума — первая в истории зарегистрированная пандемия (мировая эпидемия) чумы, возникшая во время правления византийского императора Юстиниана I. Считается, что она охватила всю территорию цивилизованного мира того времени и проявлялась в виде отдельных эпидемий на протяжении двух веков (541−750).

По разным данным, от болезни умерло от четверти до половины населения Средиземноморья, что сыграло ключевую роль в падении Римской империи. Но израильские ученые утверждают, что более ранние оценки основаны на небольшом наборе текстовых свидетельств и не подтверждаются многими другими независимыми типами доказательств (например, папирусами, монетами, надписями и анализом пыльцы). Поэтому исследователи пришли к выводу, что ранние анализы смертности и социальных последствий чумы преувеличены, а нетекстовые свидетельства предполагают, что чума не играла существенной роли в преобразовании средиземноморского мира или Европы.

По идее, во время пандемии должен был наступить экономический упадок. Однако о нем нет никаких свидетельств в египетских папирусах VI—VIII веков. Более того, объем налогов с населения Египта также не снизился. А анализ пальцы злаковых в Греции, Турции и Болгарии не показал резких изменений в земледелии.

Возможно, чума действительно вспыхнула в Константинополе, но это не было пандемией. Хотя демографические, экономические и политические изменения продолжались в период между VI и VIII веками, данные не подтверждают общепринятые сейчас утверждения о том, будто юстинианова чума была их основной причиной.