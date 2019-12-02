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Назначены заместители начальника Слуцкого РОВД

03.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Назначены заместители начальника Слуцкого РОВД

3 декабря коллективу слуцкой милиции были представлены новые заместители начальника Слуцкого РОВД. Приказ зачитал начальник УВД Миноблисполкома генерал-майор милиции Александр Ковальчук.

Подполковник милиции Семенович Александр Александрович назначен на должность заместителя начальника отдела внутренних дел Слцкого райисполкома - начальника милиции общественной безопасности. С 2015 года проходил службу в должности начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Слуцкого РОВД.

Подполковник милиции Станкевич Александр Валерьевич назначен на должность заместителя начальника отела внутренних дел Слуцкого райисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению. С 2015 года занимал должность начальника отдела ГАИ Слуцкого РОВД.

Оба заместителя начальника до сегодняшнего дня исполняли обязанности по должностям, на которые 29 ноября были назначены приказом Управления внутренних дел Миноблисполкома от 29 ноября 2019 года №199.

Назначены заместители начальника Слуцкого РОВД

Напомним, ранее должность начальника милиции общественной безопасности в Слуцком РОВД занимал Александр Голиков, который приказом от 30 октября был назначен на должность начальника Слуцкого РОВД.



Slutsk-Gorod.by

 
 
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3 декабря коллективу слуцкой милиции были представлены новые заместители начальника Слуцкого РОВД. Приказ зачитал начальник УВД Миноблисполкома генерал-майор...
 
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