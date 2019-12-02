«Не прожигай свою жизнь». Итоги

Источник материала: Асiповiцкi край

С 11 ноября по 30 ноября на территории района прошла акции «Не прожигай свою жизнь».





Во время проведения первого этапа акции районным отделом по чрезвычайным ситуациям были проведены профилактические беседы с пассажирами в общественном транспорте. Во время проведения акции было задействовано 3 автобусных маршрута по г.Осиповичи.

Во время второго этапа акции работниками районного отдела были организованы встречи в трудовых коллективах предприятий и организаций, а именно Осиповичское УКП ЖКХ, ИПУП «Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца», Осиповичский районный узел почтовой связи Могилевского филиала республиканского унитарного предприятия РУП «Белпочта», ГУО «Средняя школа №4 г.Осиповичи».

На третьем этапе акции в УО «Осиповичский государственный профессионально-технический колледж», ГУО «Средняя школа №1 г. Осиповичи», ГУО «Средняя школа №2 г. Осиповичи», ГУО «Средняя школа №3 г. Осиповичи» проведены профилактические беседы, викторины с учащимися, а так же проведены выступление с гражданами на общественных пунктах охраны правопорядка.

При проведении четвертого этапа акции была организована спортивная эстафета с учащимися ГУО «Гимназия г.Осиповичи», ГУО «Средняя школа №1 г.Осиповичи», ГУО «Средняя школа №2 г.Осиповичи», ГУО «Средняя школа №3 г.Осиповичи» и ГУО «Средняя школа №4 г.Осиповичи» на базе ГУО «Средняя школа №4 г.Осиповичи».

При проведении мероприятий акции работниками Осиповичского РОЧС демонстрировались тематические видеоматериалы, вручалась наглядно-изобразительная продукция. За период проведения акции охвачено 772 человека.

О проведении республиканской акции «Не прожигай свою жизнь» в районной газете «Асiповiцкi край», на сайте районной газеты были опубликованы анонсы акции.

Роман Серченя, инспектор СПиВсО РОЧС.