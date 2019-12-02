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«Не прожигай свою жизнь». Итоги

03.12.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

С 11 ноября по 30 ноября на территории района прошла акции «Не прожигай свою жизнь».

«Не прожигай свою жизнь». Итоги

Во время проведения первого этапа акции районным отделом по чрезвычайным ситуациям были проведены профилактические беседы с пассажирами в общественном транспорте. Во время проведения акции было задействовано 3 автобусных маршрута по г.Осиповичи.

Во время второго этапа акции работниками районного отдела были организованы встречи в трудовых коллективах предприятий и организаций, а именно Осиповичское УКП ЖКХ, ИПУП «Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца», Осиповичский районный узел почтовой связи Могилевского филиала республиканского унитарного предприятия РУП «Белпочта», ГУО «Средняя школа №4 г.Осиповичи».

На третьем этапе акции в УО «Осиповичский государственный профессионально-технический колледж», ГУО «Средняя школа №1 г. Осиповичи», ГУО «Средняя школа №2 г. Осиповичи», ГУО «Средняя школа №3 г. Осиповичи» проведены профилактические беседы, викторины с учащимися, а так же проведены выступление с гражданами на общественных пунктах охраны правопорядка.

При проведении четвертого этапа акции была организована спортивная эстафета с учащимися ГУО «Гимназия г.Осиповичи», ГУО «Средняя школа №1 г.Осиповичи», ГУО «Средняя школа №2 г.Осиповичи», ГУО «Средняя школа №3 г.Осиповичи» и ГУО «Средняя школа №4 г.Осиповичи» на базе ГУО «Средняя школа №4 г.Осиповичи».

При проведении мероприятий акции работниками Осиповичского РОЧС демонстрировались тематические видеоматериалы, вручалась наглядно-изобразительная продукция. За период проведения акции охвачено 772 человека.

О проведении республиканской акции «Не прожигай свою жизнь» в районной газете «Асiповiцкi край», на сайте районной газеты были опубликованы анонсы акции.

Роман Серченя, инспектор СПиВсО РОЧС.

 
 
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С 11 ноября по 30 ноября на территории района прошла акции «Не прожигай свою жизнь». Во время проведения первого этапа акции районным отделом по чрезвычайным...
 
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