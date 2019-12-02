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Дикий слон ворвался в армейскую столовую, солдаты дали отпор: видео из Индии
Источник материала: Tut.by
В индийском городе Хасимара в армейскую столовую ворвался дикий слон. Солдатам пришлось противостоять животному, которое начало устраивать настоящий погром. Противостояние было недолгим: людям удалось выгнать слона из помещения. Происходящее сняли на видео: посмотрите, что предприняли солдаты.
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Слон устроил настоящий погром.
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