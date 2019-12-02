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В Пинске мужчина обвиняется в убийстве бывшей супруги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 22 ноября в одной из квартир в Пинске было обнаружено тело женщины с признаками криминальной смерти.
Как
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Убийство». Гражданин заключён под стражу. Расследование продолжается.
В прошлом месяце в Вороновском районе было обнаружено тело человека с колото-резаными повреждениями.
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Новости Беларуси. 22 ноября в одной из квартир в Пинске было обнаружено тело женщины с признаками криминальной смерти. Как сообщает Следственный комитет, погибшей...
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