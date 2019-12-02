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В Индии художники создают невероятные скульптуры из песка

03.12.2019 15:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. Будда, здания и лица людей: в Индии проходит международный фестиваль песочного искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Индии художники создают невероятные скульптуры из песка

В Индии художники создают невероятные скульптуры из песка

Ровно на пять дней пляж Чандрабхага превратился в выставочный зал. Чтобы продемонстрировать свои навыки в создании произведений из песка, в регион приехали сотни художников из разных стран.

В Индии художники создают невероятные скульптуры из песка

В Индии художники создают невероятные скульптуры из песка

Это событие совпадает с крупным фестивалем индийского классического танца в городе Конарак, который находится в нескольких километрах от пляжа. Оба мероприятия привлекли внимание десятков туристов и местных жителей.

В Индии художники создают невероятные скульптуры из песка

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Новости Индии. Будда, здания и лица людей: в Индии проходит международный фестиваль песочного искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Ровно на...
 
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