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США пригрозили Франции пошлинами со ставками до 100%

03.12.2019 15:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. США пригрозили Франции пошлинами на товары объемом почти в 2,5 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

США пригрозили Франции пошлинами со ставками до 100%

Такие действия стали ответом штатов на установленный Францией цифровой налог в отношении американских предприятий. В списке товаров – 63 позиции, среди них – французские сыры, шампанское и косметика. Размер пошлин может достигать 100 %.

США пригрозили Франции пошлинами со ставками до 100%

В Париже следят за действиями американцев. Министр экономики и финансов страны заявил, что этот проект санкций недопустим и в случае его принятия, Евросоюз предпримет ответные меры.

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Новости мира. США пригрозили Франции пошлинами на товары объемом почти в 2,5 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Такие действия...
 
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