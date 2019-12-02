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США пригрозили Франции пошлинами со ставками до 100%
Источник материала: СТВ
Новости мира. США пригрозили Франции пошлинами на товары объемом почти в 2,5 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такие действия стали ответом штатов на установленный Францией цифровой налог в отношении американских предприятий. В списке товаров – 63 позиции, среди них – французские сыры, шампанское и косметика. Размер пошлин может достигать 100 %.
В Париже следят за действиями американцев. Министр экономики и финансов страны заявил, что этот проект санкций недопустим и в случае его принятия, Евросоюз предпримет ответные меры.
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Новости мира. США пригрозили Франции пошлинами на товары объемом почти в 2,5 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие действия...
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