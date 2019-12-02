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Под Лондоном автомобиль наехал на школьников: погиб 12-летний ребёнок
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Задержан подозреваемый в совершении наезда на школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ДТП произошло в пригороде Лондона.
В результате аварии погиб 12-летний мальчик, ещё пять человек пострадали. Среди них – три подростка и пожилая женщина. По словам одного из пострадавших, водитель автомобиля специально выехал на тротуар, предварительно набрав скорость.
После происшествия мужчина скрылся. Его искали несколько часов. Возбуждено уголовное дело.
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Новости Великобритании. Задержан подозреваемый в совершении наезда на школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ДТП произошло в пригороде...
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