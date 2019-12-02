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«Новы выгляд, новае аблічча». В Минске после реконструкции открыли магазин «Белкниги»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске 3 декабря после реконструкции принял посетителей ещё один книжный магазин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому адресу он встречал покупателей более 20 лет.
В обновлённом интерьере по традиции – бестселлеры мировой художественной литературы и произведения белорусских авторов. В качестве гостей на открытие пригласили популярного детского автора и представителей Министерства информации.
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Новости Беларуси. В Минске 3 декабря после реконструкции принял посетителей ещё один книжный магазин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому...
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