«Новы выгляд, новае аблічча». В Минске после реконструкции открыли магазин «Белкниги»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске 3 декабря после реконструкции принял посетителей ещё один книжный магазин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому адресу он встречал покупателей более 20 лет.





В обновлённом интерьере по традиции – бестселлеры мировой художественной литературы и произведения белорусских авторов. В качестве гостей на открытие пригласили популярного детского автора и представителей Министерства информации.







Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:

Сённяшняя крама досыць вядомая, 20 гадоў яна працавала. Выдатна, што «Белкніга» зрабіла ўсё, каб (з'явіўся – прым. рэд.) новы выгляд, новае аблічча. Я спадзяюся, што кіраўніцтва «Белкнігі», тыя, хто працуе непасрэдна ў гэтай кнігарні, непроста знойдуць нейкія кропкі судакранання з пакупніком. Сапраўды, тут побач БНТУ, не так далёка Акадэмія мастацтваў, радыётэхнічны ўніверсітэт недалёка. Спадзяюся, што сюды будуць заглядваць і журналісты з Дома прэсы.







Сегодня торговая сеть «Белкнига» насчитывает более 100 магазинов по всей стране. В 2020 году она увеличится ещё на несколько объектов.



