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«Новы выгляд, новае аблічча». В Минске после реконструкции открыли магазин «Белкниги»

03.12.2019 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске 3 декабря после реконструкции принял посетителей ещё один книжный магазин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому адресу он встречал покупателей более 20 лет.

«Новы выгляд, новае аблічча». В Минске после реконструкции открыли магазин «Белкниги»

В обновлённом интерьере по традиции – бестселлеры мировой художественной литературы и произведения белорусских авторов. В качестве гостей на открытие пригласили популярного детского автора и представителей Министерства информации. 

«Новы выгляд, новае аблічча». В Минске после реконструкции открыли магазин «Белкниги»


Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси: 
Сённяшняя крама досыць вядомая, 20 гадоў яна працавала. Выдатна, што «Белкніга» зрабіла ўсё, каб (з'явіўся  прым. рэд.) новы выгляд, новае аблічча. Я спадзяюся, што кіраўніцтва «Белкнігі», тыя, хто працуе непасрэдна ў гэтай кнігарні, непроста знойдуць нейкія кропкі судакранання з пакупніком. Сапраўды, тут побач БНТУ, не так далёка Акадэмія мастацтваў, радыётэхнічны ўніверсітэт недалёка. Спадзяюся, што сюды будуць заглядваць і журналісты з Дома прэсы.  

«Новы выгляд, новае аблічча». В Минске после реконструкции открыли магазин «Белкниги»


Сегодня торговая сеть «Белкнига» насчитывает более 100 магазинов по всей стране. В 2020 году она увеличится ещё на несколько объектов.   

«Новы выгляд, новае аблічча». В Минске после реконструкции открыли магазин «Белкниги»

Люди в материале: Александр Карлюкевич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске 3 декабря после реконструкции принял посетителей ещё один книжный магазин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому...
 
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