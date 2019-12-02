В Пинске работало такси, которое развозило кокаин

Источник материала: KYKY

В Пинске будут судить двух руководителей группы наркоторговцев, которые занимались сбытом веществ почти десять лет, сообщает МВД. Они поставляли кокаин «в особо крупных размерах» из Западной Европы в Россию через Беларусь.

Руководителей группы задержали еще в январе 2019-го и завели уголовные дела по 328-й статье. Тогда они пытались продать больше 700 граммов наркотика на территории Брестской области. Во время расследования стало понятно, что арестованные еще в 2009 году вошли в организованную группу в Пинске, которую позже воглавили. Им долго удавалось избегать наказания благодаря четкой иерархии ролей: часто продавцы не знали фасовщика, поставщиков и самих организаторов.

Сначала группа распространяла по Беларуси насвай, но потом выросла – и создала сеть по продаже семян мака с примесью маковой соломы. В Пинске даже пояивлось несколько автомобилей-наркотакси: по звонку покупателя они привозили товар на нужный адрес.

За все время существования в группу входили примерно восемь человек. Большинство из них уже получили тюремные сроки. Обычно в группу набирали молодых людей из неблагополучных семей, у которых были проблемы с деньгами. В прошлом году лидеры группы переориентировались на оптовые поставки кокаина, но после нескольких сделок из задержали.