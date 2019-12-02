В Воронежской области перевернулся автобус: пострадали 13 украинцев

Источник материала: Tut.by

Автобус перевернулся в Богучарском районе Воронежской области (Россия), сообщила ТАСС представитель пресс-службы главка МВД по региону.



Фото: ГИБДД России

«В 12.30 на 763-м километре трассы М4 „Дон“ в Богучарском районе 59-летний водитель междугороднего автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства», — сообщила представитель пресс-службы.

По ее данным, в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних в автобусе не было.



Фото: ГИБДД России

По информации ГИБДД России, в аварии пострадали 13 человек — все граждане Украины.