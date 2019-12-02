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В Воронежской области перевернулся автобус: пострадали 13 украинцев
Источник материала: Tut.by
Автобус перевернулся в Богучарском районе Воронежской области (Россия), сообщила
«В 12.30 на 763-м километре трассы М4 „Дон“ в Богучарском районе 59-летний водитель междугороднего автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства», — сообщила представитель пресс-службы.
По ее данным, в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних в автобусе не было.
По информации ГИБДД России, в аварии пострадали 13 человек — все граждане Украины.
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В автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних в автобусе не было.
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