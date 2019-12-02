Источник материала: Myfin



ISIC – теперь в Беларуси! Скидки для студентов и учащихся в 135 странах мира

Уникальный продукт – результат совместной работы Белинвестбанка, международной платежной системы Mastercard и ассоциации ISIC. Это международно признанное удостоверение, которое подтверждает статус учащегося в 135 странах мира, совмещенное с банковской платежной карточкой Mastercard.

«Мы активно движемся вперед, продолжая совершенствовать нашу экосистему банковско-клиентского партнерства. ISIC – новый для Беларуси продукт, ориентированный на самую прогрессивную часть нашего общества –студентов и учащихся, – отметил Председатель Правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Бриштелев. – Студенчество – это постоянное развитие, состоящее не только из зачетов и экзаменов, но и активной внеучебной жизни. Мы поможем сделать досуг нашей молодежи более комфортным, ярким и доступным. Уверен, что новая карта станет надежным финансовым партнером для молодых людей и откроет новые горизонты и возможности».