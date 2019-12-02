Известная испанская теннисистка сделала каминг-аут и объявила о завершении карьеры

Источник материала: Tut.by

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро заявила, что завершит карьеру в 2020 году, а также показала миру свою девушку Марту.

Лучшим годом для Карлы стал 2016-й, когда она поднималась на рекордное для себя шестое место в рейтинге WTA.

Всего она выиграла семь турниров: три - WTA и четыре - ITF. За свою карьеру Суарес-Наварро заработала 10,7 млн долларов.