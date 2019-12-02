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Известная испанская теннисистка сделала каминг-аут и объявила о завершении карьеры
Источник материала: Tut.by
Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро заявила, что завершит карьеру в 2020 году, а также показала миру свою девушку Марту.
Лучшим годом для Карлы стал 2016-й, когда она поднималась на рекордное для себя шестое место в рейтинге WTA.
Всего она выиграла семь турниров: три - WTA и четыре - ITF. За свою карьеру Суарес-Наварро заработала 10,7 млн долларов.
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Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро заявила, что завершит карьеру в 2020 году, а также показала миру свою девушку Марту.
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