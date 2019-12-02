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Известная испанская теннисистка сделала каминг-аут и объявила о завершении карьеры

03.12.2019 16:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро заявила, что завершит карьеру в 2020 году, а также показала миру свою девушку Марту.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☺️ Vive la vida con quién te dé vida ☺️ @martarf_10 #amistad #bettertogether

Публикация от Carla Suárez Navarro (@carlasuareznava)

Лучшим годом для Карлы стал 2016-й, когда она поднималась на рекордное для себя шестое место в рейтинге WTA.

Всего она выиграла семь турниров: три - WTA и четыре - ITF. За свою карьеру Суарес-Наварро заработала 10,7 млн долларов.

 
 
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Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро заявила, что завершит карьеру в 2020 году, а также показала миру свою девушку Марту.
 
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