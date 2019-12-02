Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





3 декабря отмечается День инвалидов Республики Беларусь и Международный день людей с ограниченными возможностями. Он посвящен мужественным, сильным духом людям. Вопреки обстоятельствам, они идут вперед, совершенствуются в профессиональной сфере, проявляют себя в самодеятельном творчестве и спорте. Ежедневно эти люди доказывают окружающим и себе самим, что способны побороть свой недуг и занять достойное место в обществе.

Сегодня в Дубровенском районе проживает 833 человека с ограниченными возможностями.

—Специалисты отделения социальной адаптации, реабилитации и дневного пребывания ТЦСОН помогают не выживать, а жить полноценной жизнью, — говорит заведующий отделением Ирина Мотянко.

Отделение предоставляет целый спектр социальных услуг для социально незащищенных граждан, в том числе для инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Организованы кружки и клубы, в которых все желающие проходят уроки социально-бытовой адаптации, здорового образа жизни, проводятся спортивно-реабилитационные занятия, интеллектуально-логическая реабилитация, а также находится время для декоративно-прикладного творчества. Интеграция людей в общество проходит через их участие в массовых мероприятиях: праздничных концертах, выставках, экскурсиях, шествиях.

—Я всегда говорю, что главное — не замыкаться в четырех стенах. К нам приходят люди не только ради рукоделия или занятий спортом, приходят и за простым общением. Многие вносят свои предложения, и мы никогда не отказываем, открываем новое направление, помогаем, в чем-то сами обучаемся, потому что это важно. Это то, что делает нашу жизнь интересной и наполненной, — считает Ирина Михайловна.







2 декабря в районном Доме культуры состоялся концерт, посвященный людям с ограниченными возможностями. На нем присутствовали председатель районной организации Белорусского Общества Красного Креста Галина Макаренко, заведующий отделением круглосуточного пребывания ТЦСОН Людмила Шкурдина и председатель районного совета ветеранов Раиса Стальченко. С приветственным словом выступили Ирина Мотянко и Клавдия Гореликова, председатель районного общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

Концерт подготовили участники художественной самодеятельности районного Дома культуры: народный клуб «Сердечные встречи», народный хор ветеранов «Надежда», с творческими номерами выступили Ангелина Гасанова и Раиса Усова. Для всех присутствующих было организовано чаепитие и интерактивные игры.

А уже 3 декабря в Дубровенском районном Центре детей и молодежи состоялся традиционный праздник для особенных детей и их родителей. В этом году педагогами центра и волонтерским отрядом «Рука в руке» была подготовлена игровая программа «Встреча друзей».

—Центр детей и молодежи активно вовлекает детей с особенностями развития в досуговую деятельность, помогает им проявить себя, раскрыть и реализовать свои таланты, — рассказала Елена Витковская. — Вместе с ними мы участвуем в конкурсах, пробуем новые виды творчества, в том числе, проводим подобные праздничные встречи, — добавила она.

Присутствующих ждали игры, шутки, песни, а также встреча с клоунами. Кроме того, сами гости праздника выступили в качестве артистов и исполнили творческие номера. По завершении программы всем были вручены сладкие подарки, предоставленные директором ОАО «Красный пищевик» Сергеем Анюховским и председателем районной организации Белорусского Общества Красного Креста Галиной Макаренко.

Есть множество обстоятельств, которые влияют на нашу жизнь, но ее ценность от этого не меняется. Каждый из нас уникален и неповторим. И этого нельзя забывать ни когда тебе десять лет, ни когда глубоко за восемьдесят.

Яна ГУРСКАЯ.