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В Бресте во дворе мужчина крушил автомобили, а после лег рядом и уснул
Источник материала: Tut.by
Мужчина руками и ногами разбил три автомобиля в одном из дворов Бреста. Возбуждено уголовное дело,
Около двух часов ночи в милицию обратились жители Бреста, которые рассказали, что во дворе дома неизвестный бьет припаркованные автомобили.
Когда сотрудники милиции приехали на место происшествия, повредивший автомобили мужчина лежал неподалеку на земле и не подавал признаков жизни. Милиционеры вызвали медиков, а те доставили его в больницу.
Через несколько часов 39-летний мужчина пришел в себя (проспался). Пояснить милиционерам, зачем он разбил стекла в Citroen и Nissan, а также сломал щетку стеклоочистителя и декоративную антенну Peugeot, он не смог.
Брестский МОСК возбудил в отношении фигуранта уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК Беларуси (Хулиганство). Максимальное наказание по данной части статьи — 3 года лишения свободы.
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Брестский МОСК возбудил в отношении фигуранта уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК Беларуси (Хулиганство). Максимальное наказание по данной части статьи - 3 года лишения...
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