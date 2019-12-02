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Подготовку к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Гродно, обсудили в облисполкоме

03.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

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Об этом было заявлено на встрече председателя Гродненского облисполкома Владимира Кравцова с послом Украины в Беларуси Игорем Кизимом. Во встрече приняли участие заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик, председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой.

Подготовку к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Гродно, обсудили в облисполкоме

Подготовку к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Гродно, обсудили в облисполкоме

– Украина является одним из стратегических торговых партнеров Гродненской области. По итогам прошлого года эта страна по объему товарооборота с Гродненщиной занимает второе место. В нынешнем году за 9 месяцев темп роста товарооборота с Украиной составил 120 процентов к аналогичному периоду прошлого года. Активно развиваются межрегиональные связи. Область имеет соглашения о сотрудничестве с 8 регионами Украины, – отметил Владимир Кравцов.

Подготовку к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Гродно, обсудили в облисполкоме

Особенно востребованы на украинском рынке наши минеральные удобрения, стекловолокно, чулочно-носочные изделия, лакокрасочная, пищевая и другая продукция ведущих предприятий области – открытых акционерных обществ «Гродно Азот», «Лакокраска», «Щучинский маслосырзавод», «Стеклозавод «Неман», СООО «Конте Спа». В Украину поставляют продукцию ООО «Белагротерминал», ООО «Содружество Транс-Агро», ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», ОДО «фирма АВС», ОАО «Красносельскстройматериалы» и другие.

Подготовку к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Гродно, обсудили в облисполкоме

Область взаимодействует с украинской стороной, реализуя совместные проекты в рамках программ трансграничного сотрудничества.

– Расширению связей будет содействовать III Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Гродно в будущем году. Подготовка к нему уже началась, – подчеркнул Владимир Кравцов.

Подготовку к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Гродно, обсудили в облисполкоме

– Наши страны и народы объединяет многое, — отметил Игорь Кизим. — Это и общая история, и культурные связи. Посольство окажет необходимую помощь в подготовке и проведении форума регионов в Гродно. Главное, чтобы результатом работы форума стали конкретные совместные проекты.

 

 

Посол позитивно оценил развитие межрегионального сотрудничества, подчеркнув, что большинство людей живут не в столицах, а именно в регионах. Он также выразил готовность оказывать помощь украинской диаспоре.

Подготовку к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Гродно, обсудили в облисполкоме

В Гродно дипломат посетил СЭЗ «Гродноинвест», встретился с представителями культурно-просветительного общественного объединения украинцев «Барвинок», принял участие в открытии фотовыставки «Украина во Второй мировой войне» в культурном центре «Фестивальный».

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
Фото: Артема ТУРЛАЯ
https://grodnonews.by
 
Теги: Гродно
 
 
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Об этом было заявлено на встрече председателя Гродненского облисполкома Владимира Кравцова с послом Украины в Беларуси Игорем Кизимом. Во встрече приняли...
 
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