Подготовку к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Гродно, обсудили в облисполкоме

Источник материала: Вороновская газета

Гродно, обсудили в облисполкоме" width="597" height="362">



Об этом было заявлено на встрече председателя Гродненского облисполкома Владимира Кравцова с послом Украины в Беларуси Игорем Кизимом. Во встрече приняли участие заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик, председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой.









– Украина является одним из стратегических торговых партнеров Гродненской области. По итогам прошлого года эта страна по объему товарооборота с Гродненщиной занимает второе место. В нынешнем году за 9 месяцев темп роста товарооборота с Украиной составил 120 процентов к аналогичному периоду прошлого года. Активно развиваются межрегиональные связи. Область имеет соглашения о сотрудничестве с 8 регионами Украины, – отметил Владимир Кравцов.





Особенно востребованы на украинском рынке наши минеральные удобрения, стекловолокно, чулочно-носочные изделия, лакокрасочная, пищевая и другая продукция ведущих предприятий области – открытых акционерных обществ «Гродно Азот», «Лакокраска», «Щучинский маслосырзавод», «Стеклозавод «Неман», СООО «Конте Спа». В Украину поставляют продукцию ООО «Белагротерминал», ООО «Содружество Транс-Агро», ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», ОДО «фирма АВС», ОАО «Красносельскстройматериалы» и другие.





Область взаимодействует с украинской стороной, реализуя совместные проекты в рамках программ трансграничного сотрудничества.

– Расширению связей будет содействовать III Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Гродно в будущем году. Подготовка к нему уже началась, – подчеркнул Владимир Кравцов.





– Наши страны и народы объединяет многое, — отметил Игорь Кизим. — Это и общая история, и культурные связи. Посольство окажет необходимую помощь в подготовке и проведении форума регионов в Гродно. Главное, чтобы результатом работы форума стали конкретные совместные проекты.

Посол позитивно оценил развитие межрегионального сотрудничества, подчеркнув, что большинство людей живут не в столицах, а именно в регионах. Он также выразил готовность оказывать помощь украинской диаспоре.





В Гродно дипломат посетил СЭЗ «Гродноинвест», встретился с представителями культурно-просветительного общественного объединения украинцев «Барвинок», принял участие в открытии фотовыставки «Украина во Второй мировой войне» в культурном центре «Фестивальный».

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

Фото: Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by