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В сфере особого внимания: безопасность граждан, объекты Госинвестпрограммы

03.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В сфере особого внимания: безопасность граждан, объекты Госинвестпрограммы

Холодное время года диктует свои правила безопасности, требующие повышенного внимания со стороны структур, в чьи обязанности входит их обеспечение и контроль за их соблюдением. Как справляются с задачами эти структуры, как организовано их взаимодействие и контроль местной власти за этой важной темой, обсудили на оперативном совещании в облисполкоме, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.

Это период, требующий особой активности от всех, кто обеспечивает безопасность граждан, и повышенного внимания от самих людей. Начало отопительного сезона, сокращение светового дня, первые заморозки с сопутствующим ухудшением дорожных условий – все это необходимо встретить в полной готовности.

– Каждое происшествие, в особенности те, в которых есть пострадавшие, должно самым тщательным образом разбираться, такой подход помогает грамотно вести профилактическую работу в самом широком понимании этого слова, делать все необходимое, чтобы избежать подобных случаев в будущем, – подчеркнул губернатор. – Ряд таких случаев в обязательном порядке должен рассматриваться на заседаниях райисполкомов, чтобы все заинтересованные структуры сделали надлежащие выводы и наладили эффективное взаимодействие. Здесь не может быть послаблений, ведь речь идет о жизни и здоровье наших людей.

Установка и исправное функционирование систем противопожарной безопасности в учреждениях образования, здравоохранения, общежитиях, других местах массового пребывания граждан, графики уличного освещения в населенных пунктах и на дорогах в темное время суток и другие аспекты безопасности детально обсудили на совещании.

Пристальное внимание было уделено предварительным результатам мониторинга учреждений среднего образования, который проходит в регионе, как и повсеместно в стране, под эгидой Комитета государственного контроля. В ходе мониторинга комиссионно обследованы на предмет безопасного пребывания здания и сооружения, отопительное оборудование, системы противопожарной безопасности. Ряд замечаний устранен оперативно. По тем же, которые требуют определенного времени и финансовых вложений, разработаны графики выполнения необходимых работ.

Владимир Кравцов обратил особое внимание на готовность к зиме обновленной автомагистрали М6.

– На трассе должны быть созданы все условия для безопасного движения и удобства путешественников, – поручил губернатор. – Комфортный проезд нужно обеспечить по всем полосам.

Для обслуживания дороги закуплена дополнительная современная техника, в достатке запасены необходимые смеси. Также их достаточно приобретено и для дорог местного значения.

– В срок необходимо завершить и сдать в эксплуатацию строящиеся в регионе объекты, – такое поручение дал Владимир Кравцов. – А там, где работы будут продолжаться в следующем году, строго соблюдать графики.

Речь шла о спортивном комплексе, больнице, центре эпидемиологии и гигиены в Островце, здании детского дома семейного типа, общежития медицинского университета в Гродно. На совещании отмечено, что в текущем году в области будут построены 45 станций обезжелезивания воды, установлены 120 новых лифтов.

Губернатор поручил проанализировать, что сделано в благоустройстве поселков городского типа Острино и Радунь, которое запланировано на 2019 год, а также разработать планы благоустройства двух очередных поселков – Козловщины в Дятловском и Любчи в Новогрудском районах в предстоящем году.

#местное самоуправление
Лилия НОВИЦКАЯ
https://grodnonews.by
 
Теги: Гродно
 
 
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