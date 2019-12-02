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Почти 5 кг насвая пытались ввезти в Беларусь граждане Узбекистана
03.12.2019 16:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Четверо граждан Узбекистана, следуя из Украины в Беларусь, выбрали для пересечения границы «зеленый коридор», заявив тем самым об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.
Однако при осмотре их ручной клади брестские таможенники обнаружили некурительные табачные изделия – насвай. В общей сложности при них находилось около 5 кг некурительных табачных изделий.
Граждане следовали через пункт пропуска «Мокраны» на пассажирском автобусе.
В отношении граждан начаты административные процессы в соответствии с ч. 2 ст. 16.10 КоАП Республики Беларусь.
С начала года должностными лицами Брестской таможни выявлено 153 факта незаконного перемещения через границу некурительных табачных изделий, около 90 кг запрещенного вещества изъято из оборота.
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Четверо граждан Узбекистана, следуя из Украины в Беларусь, выбрали для пересечения границы «зеленый коридор», заявив тем самым об отсутствии товаров,...
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