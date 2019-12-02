Почти 5 кг насвая пытались ввезти в Беларусь граждане Узбекистана

Источник материала: Виртуальный Брест

Четверо граждан Узбекистана, следуя из Украины в Беларусь, выбрали для пересечения границы «зеленый коридор», заявив тем самым об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.





Однако при осмотре их ручной клади брестские таможенники обнаружили некурительные табачные изделия – насвай. В общей сложности при них находилось около 5 кг некурительных табачных изделий.

Граждане следовали через пункт пропуска «Мокраны» на пассажирском автобусе.





В отношении граждан начаты административные процессы в соответствии с ч. 2 ст. 16.10 КоАП Республики Беларусь. За перевозку, приобретение, хранение некурительных табачных изделий, предназначенных для жевания и (или) сосания в количестве, превышающем 50 гр., предусмотрено наложение штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин с конфискацией предмета правонарушения.





С начала года должностными лицами Брестской таможни выявлено 153 факта незаконного перемещения через границу некурительных табачных изделий, около 90 кг запрещенного вещества изъято из оборота.